Covid in Cina, Pechino in lockdown: casi e decessi in aumento

La Cina ancora nell’incubo Covid-19. A seguito di un nuovo boom dei contagi nel Paese, il governo ha ordinato ulteriori lockdown e chiusure soprattutto a Pechino dove sono stati registrati 1438 casi nella giornata di ieri, il 50 per cento in più rispetto a domenica. Confermati inoltre cinque decessi solo nelle ultime 48 ore, i primi dallo scorso maggio. Per questo numerosi parchi, musei e luoghi di divertimento hanno chiuso i battenti in linea con la politica zero-Covid del governo. In tutto il Paese i contagi sono saliti a 28 mila, circa la metà dei quali fra Guangzhou e Chongqing. Gli analisti prospettano un quadro più cupo del previsto, tanto che per un’accelerazione nelle riaperture si parla del marzo 2023.

La situazione dei contagi e le regole attualmente in vigore in Cina

Il primo allarme a Pechino è giunto nella giornata di ieri, quando le autorità hanno avvertito che la città sta per affrontare la peggiore ondata dall’inizio della pandemia. Quasi 1500 i contagi rispetto agli appena 900 di domenica, ma pesano ancora di più i due decessi nelle ultime 24 ore che si aggiungono agli altri tre del weekend. Si tratta delle prime vittime in Cina dallo scorso maggio, dimostrando così evidenti lacune anche nella politica zero-Covid. Per questo, il governo ha previsto il lockdown nei centrali quartieri Haidian e Chaoyang dove abitano circa sette milioni di persone. Giù le saracinesche di molti musei e aree pubbliche come il parco divertimenti Happy Valley e il vasto Chaoyang Park, popolare per picnic e fitness.

«Il quadro è ben peggiore di quanto sembra», hanno detto al Guardian gli analisti finanziari di Nomura. Si prospettano alti e bassi per i prossimi mesi, tanto che per un’accelerazione significativa verso la totale riapertura si parla di marzo 2023. Sebbene meno rigide rispetto al passato, le regole in Cina restano ferree. Nelle aree dei focolai restano aperti solo i generi alimentari e sono effettuati test di massa. In caso di contagio, la quarantena è di otto giorni, di cui cinque in un centro di isolamento e tre nella propria abitazione. In caso di ingresso dall’estero, occorre presentare un tampone negativo risalente a 48 ore prima dell’arrivo nel Paese.

Perché la politica zero-Covid è sbagliata secondo l’Oms

L’impennata di contagi in tutta la nazione sta mostrando le lacune strategia cinese. Misure che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sin da subito criticato soprattutto con le recenti varianti. «Il virus si evolve cambiando il suo comportamento», ha detto alla Bbc il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesu. «Cambiare le misure quindi è altrettanto importante». Diverso il pensiero del leader cinese Xi Jinping, secondo cui le aperture dell’Occidente sarebbero letali per gli anziani. Eppure solo la metà degli over 80 in Cina ha ricevuto la prima dose vaccinale e meno del 20 per cento il richiamo. Dubbi anche sulla reale efficacia degli antivirali di Pechino, il Sinovac e il Sinopharm. Studi dell’Oms parlano di scarsa protezione soprattutto dalla variante Omicron e persino con due dosi.