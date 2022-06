Covid, «cluster feroce» in centro a Pechino

Come ha riferito il portavoce dell’amministratore locale Xu Hejian in una conferenza stampa, da oggi e per tre giorni gli abitanti del popoloso distretto pechinese di Chaoyang saranno sottoposti a test di massa per il Covid-19. La decisione è stata presa dopo i 166 casi diagnosticati tra giovedì e domenica: a collegare le infezioni il bar di un supermercato, frequentato dalla maggior parte dei contagiati. Nella giornata di ieri sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 asintomatici. Le autorità parlano di «cluster feroce»: nella capitale della Repubblica Popolare Cinese torna ad aleggiare l’incubo del lockdown.

LEGGI ANCHE: Covid, la Cina rinuncia a ospitare la Coppa d’Asia 2023

Pechino, barriere di metallo attorno agli edifici dove abitano persone positive al Covid

«Al momento esiste ancora il rischio di un’ulteriore diffusione. Il compito più urgente al momento è rintracciare la fonte del cluster e anche gestire e controllare i rischi», ha dichiarato Xu Hejian, aggiungendo che Pechino deve prevenire l’emergere di «amplificatori dell’epidemia». A tal fine, nella Cina della tolleranza zero contro il Covid, due edifici che ospitano centinaia di residenti sono stati messi in quarantena, dopo appena un singolo caso positivo: intorno al complesso sono state installate barricate di metallo, mentre il personale in tute ignifughe munite di disinfettante è entrato nell’edificio per igienizzare gli spazi dei condomini.

Chaoyang: isolate le attività commerciali, chiusi i luoghi di intrattenimento

Pechino non è in lockdown e nemmeno il distretto di Chaoyang, il più popoloso della megalopoli. Ma diverse attività commerciali della zona sono state poste in isolamento temporaneo con il nastro della polizia e il personale di sicurezza è arrivato per bloccare le uscite. Inoltre i luoghi di intrattenimento (bar, Internet cafè, karaoke) nel distretto hanno sospeso l’attività. La maggior parte degli studenti a Pechino, poi, non torneranno a scuola nel corso della settimana, come era inizialmente previsto: il nuovo cluster ha spinto le autorità a revocare in parte la decisione di riprendere l’insegnamento in presenza. Intanto a Shanghai, a una settimana dall’uscita dall’estenuante chiusura di due mesi, la maggior parte dei distretti del centro finanziario cinese sono entrati di nuovo in lockdown per consentire lo svolgimento di test di massa.