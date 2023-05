Covid, la Cina si prepara a un nuovo picco: «65 milioni di contagi a settimana a fine giugno»

Mentre l’Oms ha dichiarato conclusa l’emergenza pandemica legata al Covid, dalla Cina arrivano notizie in netto contrasto con quanto accade ormai da tempo in tutto il mondo. I contagiati sono ridotti all’osso, ma le previsioni degli esperti di Pechino parlano di un ritorno del virus in piena estate. Zhong Nanshan, il principale esperto di malattie respiratorie cinese, da tempo consulente del governo per affrontare la pandemia, ha dichiarato: «A fine giugno raggiungeremo il picco di 65milioni di contagi alla settimana». Un annuncio che, però, non preoccupa né i cittadini né i media, che rivolgono lo sguardo soprattutto alle restrizioni e alle politiche di tolleranza zero che hanno portato il Paese, a dicembre, a protestare apertamente contro il governo.

Cina: Zhong Nanshan parla di 65 milioni di casi a settimana

La frase di Zhong Nanshan è stata pronunciata al Greater Bay Arena Scienze Forum di Guangzhou. L’epidemiologo ha parlato con serenità di come risaliranno i numeri, spiegando che già nelle scorse settimane le autorità avevano previsto di raggiungere i 40 milioni di contagi a settimana con la variante Xbb del Covid. Un “traguardo” che sarà tagliato già a fine maggio. E i numeri parlano chiaro: la Xbb è passata da un tasso di infezione dello 0,2 per cento a metà febbraio al 74,4 per cento di fine aprile, salendo a quota 83,6 a metà maggio.

La Cina approva due vaccini

E per contrastare la minaccia, Pechino ha già approvato due nuovi vaccini che saranno prodotti direttamente in Cina. A questi se ne aggiungeranno altri due, forse tre. Zhong spiega: «Sullo sviluppo di vaccini più efficaci, stiamo correndo e siamo davanti ad altri Paesi». Per l’epidemiologo è questa l’unica soluzione possibile. Adesso si aspetta soltanto di capire se la previsione sarà esatta. Si tratterebbe della seconda vera ondata cinese, dopo la caduta delle restrizioni a fine 2022.