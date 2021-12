Covid, capienza a metà negli stadi: vendita dei biglietti sospesa, rimborsi per gli esuberi

Giorni di nuove regole per l’Italia che tenta di arginare l’avanzata del Covid e della variante Omicron. Il picco di contagi ha costretto il Governo a intervenire nuovamente e anche lo sport vedrà qualche differenza rispetto alle settimane passate. La novità più grande riguarda gli stadi, con restrizioni sugli ingressi che entreranno in vigore già non dal 10 gennaio, quando il nuovo decreto partirà ufficialmente, ma dal 6, a causa dei due turni di campionato di serie A in programma tra l’Epifania e il 9, tre giorni più tardi.

Stadi: capienza al 50 per cento a scacchiera, super green pass ed FFp2

A tre mesi dall’apertura dello scorso ottobre, gli stadi tornano a poter ospitare meno tifosi. La capienza massima consentita negli impianti all’aperto sarà del 50 per cento, con disposizione a scacchiera degli spettatori. Diverso il discorso per palazzetti e palestre, perché il riempimento non potrà essere oltre il 35 per cento. Una riduzione importante a cui si aggiungono altre due norme cruciali: il super green pass e la mascherina FFp2. Due regole che ormai sono sempre più utilizzate anche nelle attività quotidiane, soprattutto quella della certificazione ricevuta solo con vaccino o guarendo da meno di sei mesi. Tanto negli stadi all’aperto quanto negli impianti al chiuso, infine, sarà vietato consumare cibo e bevande.

Serie A: le società sospendono la vendita dei biglietti

Molte società si sono immediate mobilitate per fermare momentaneamente la vendita dei biglietti per assistere alle prossime gare casalinghe. Il caso più eclatante è quello della Juventus, che per il momento ha tolto ai tifosi la possibilità di acquistare i tagliandi delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria. Una decisione che il club ha preso «in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50 per cento», come spiega in una nota. Anche la Roma sta percorrendo la stessa strada: sospesa la vendita dei biglietti per le gare contro Juventus, Cagliari e Lecce. Il Napoli ha comunicato che «per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere» non sarà possibile acquistare i biglietti per le gare contro Sampdoria e Fiorentina. A queste si aggiunge anche quella contro il Barcellona di Europa League, in programma il 24 febbraio.

Biglietti già venduti: scattano i rimborsi

C’è, però, un problema. In alcuni casi i biglietti già venduti superano la capienza del 50 per cento obbligatoria per il nuovo decreto. Si tratta, ad esempio, del caso della Roma. Il club giallorosso ha venduto già 42mila biglietti, abbonati compresi, per la gara all’Olimpico contro la Juventus, ma con la riduzione imposta dal Governo il massimo sarebbe di 30mila. La società di Friedkin non può far altro se non rimborsare i circa 12mila tifosi in “esubero”. Le modalità saranno illustrate nei prossimi giorni, così come farà anche il Napoli, che ha un problema simile legato alle gare per cui ha sospeso la vendita.