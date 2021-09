Covid: è operativa la campagna vaccinale per la terza dose

La campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid è entrata nella fase operativa.

Parola del commissario straordinario all’amergenza sanitaria, il Generale Paolo Figliuolo, ottimista in merito alla marcia a tappe forzate che il nostro paese sta conducendo per arrivare all’immunizzazione totale della popolazione.

Figliuolo: «E’ operativa la campagna per la terza dose»

Il Generale ha spiegato: «Oggi siamo a oltre 41.270.000 inoculazioni di persone completamente vaccinate, il 76,3% della platea dei vaccinabili. E’ davvero un ottimo risultato, anche se è ovvio che si può fare sempre meglio».

Secondo Figliuolo, infatti, è questo il momento per tenere duro e spingere sull’acceleratore della terza dose di vaccino, per lo meno per le fasce più deboli della popolazione.

Figliuolo: «Bisogna premere sull’acceleratore»

«Se ci fermassimo ora» ha osservato il commissario all’emergenza «Arriveremmo all’82% delle prime inoculazioni, ma non ci fermiamo. Stiamo preparando le dosi aggiuntive per gli immunocompromessi e a breve partiremo con Rsa, gli over 80 e il personale sanitario in prima linea».

«La prima linea» ha sottolineato «Va difesa: se non abbiamo personale sanitario che opera nelle corsie non solo per i malati Covid, ma per tutti gli altri, siamo esposti a contagi e malattie»

Figliuolo: «L’obbligo di green pass favorisce la campagna vaccinale»

Il Generale ammette che le nuove regole in materia di green pass con l’obbligatorietà di possedere il certificato per accedere al posto di lavoro hanno dato una spinta in avanti notevole al processo di vaccinazione con un’impennata del 20 per cento di prenotazioni per la prima dose di vaccino.

Proprio l’onda lunga del nuovo decreto è la chiave per avviare la campagna di somministrazione della terza dose.

Figliuolo: «Mai più senza dosi di vaccino»

La struttura commissariale ha calcolato che per il personale sanitario servono circa 2 milioni di dosi di vaccino. A queste vanno aggiunte le 4 milioni e mezzo di dosi per chi ha più di 80 anni e le circa 400mila dosi per chi si trova nelle Rsa.

Oltre a questi soggetti i primi cui andrà somministrata la terza dose saranno i tre milioni di “fragili” ovvero i pazienti oncologici, gli immunodepressi o coloro che si trovano in dialisi.

«Abbiamo più di 11 milioni di dosi» ha assicurato Figliuolo «Quello delle scorte non è e non potrà più essere un problema».

Ora si attende che gli scienziati confermino il via libera al terzo richiamo per tutti. Da qual momento in poi dovrà iniziare una campagna vaccinale a tappeto il cui solo e unico obiettivo sarà l’immunità di gregge.