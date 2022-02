Covid, i camionisti protestano anche in Nuova Zelanda: cosa sappiamo

Ispirandosi alle analoghe proteste del Freedom Convoy in Canada, che dopo oltre dieci giorni hanno costretto il sindaco di Ottawa a dichiarare lo stato d’emergenza, anche i camionisti della Nuova Zelanda stanno manifestando contro le misure anti-Covid imposte dalla premier Jacinda Ardern nel Paese.

Nuova Zelanda, le proteste nella capitale Wellington

Centinaia di veicoli, tra camion, camper, pick-up ma anche normali automobili, coperti da scritte come «Ridateci la nostra libertà», «La coercizione non è consenso», «Jacinda Arden ha venduto l’anima al diavolo», hanno bloccato le strade attorno al Beehive, il palazzo di Wellington che ospita il Parlamento, il Governo della Nuova Zelanda e l’ufficio del Primo Ministro. Migliaia di persone hanno attraversato il centro della città suonando clacson, mentre altre hanno sfilato a piedi e partecipato ai vari comizi. Le proteste si stanno svolgendo in modo pacifico e la polizia non ha effettuato nemmeno un arresto.

Nuova Zelanda, le misure in vigore nel Paese

Fin dall’inizio della pandemia, la Nuova Zelanda si è distinto come uno dei Paesi con le misure più rigide per evitare la diffusione del virus, imponendo importanti restrizioni interne e alla frontiera. I manifestanti di Wellington protestano in particolare per l’obbligo vaccinale imposto a determinate categorie di lavoratori: insegnanti, medici, infermieri, poliziotti e militari. Tra i motivi della protesta anche l’obbligo della mascherina nei negozi e in aula per gli studenti che hanno più di 8 anni.

Nuova Zelanda, le dichiarazioni della premier Jacinda Arden

La premier Jacinda Arden, che di recente ha annunciato il rinvio delle nozze a causa del limite di 100 persone completamente vaccinate agli eventi, ha dichiarato di non aver intenzione di ricevere i manifestanti: «Il 96 per cento dei neozelandesi è stato vaccinato, il che ci permette di vivere oggi con meno restrizioni», le sue parole a Radio New Zealand. Jacinda Arden ha inoltre dichiarato che non ci sarà un nuovo lockdown.

Nuova Zelanda, la diffusione di Omicron preoccupa il governo

In Nuova Zelanda, oltre alle misure già citate, è in vigore un sistema di tessere, con l’obbligo di esibire il certificato di vaccinazione per accedere a ristoranti, eventi sportivi e servizi religiosi. Grazie alla chiusura delle frontiere e ai vari lockdown interni, il Paese dall’inizio della pandemia ha registrato appena 53 decessi riconducibili al Covid, su una popolazione di 5 milioni. Al momento sono 14 le persone ricoverate in ospedale positive al Coronavirus. Ma l’aumento dei casi dovuti a Omicron (circa 250 nuove positività al giorno), ha fatto temere i cittadini che il governo potesse adottare nuove misure.