Covid, cambia il conteggio dei ricoveri: esclusi i positivi asintomatici

Ripensare i bollettini con una nuova tipologia di dati, escludendo i positivi sia dal conteggio generale, sia dal numero dei ricoverati in ospedale, se questo non avviene per Covid: queste alcune delle proposte delle Regioni per il conteggio dei contagi da Coronavirus, che sono state recepite in parte dal Governo. Da febbraio, i pazienti che arrivano in ospedale senza sintomi riconducibili al Covid e risultano contagiati al tampone di controllo, saranno ovviamente considerati “nuovi positivi” ma non “ricoverati Covid”.

Conteggio dei ricoveri Covid, cosa cambia

«I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come “caso” Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell’Area Medica Covid. Ciò fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti». Così recita una nuova circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso. La circolare non è ancora firmata: «Nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute», spiega il dicastero in una nota. Se la decisione sarà effettiva, a partire dal primo febbraio il bollettino conterrà un nuovo campo: i «pazienti Covid ricoverati per cause diverse», che come tutti gli altri nuovi positivi dovranno essere «tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti».

Conteggio dei ricoveri Covid, compromesso tra Governo e Regioni

Asintomatici nel conteggio dei casi ma non dei ricoveri. Si profila dunque un compromesso tra Governo e Regioni, “spinto” dai governatori che temono di finire prima in arancione e poi in rosso, al momento l’unico colore in cui davvero tutto cambia, con la chiusura di attività commerciali e di ristorazione, nonché forti limitazioni negli spostamenti individuali. Rivedere i parametri di classificazione dei ricoveri ospedalieri (in area non critica e terapia intensiva) renderà per forza il cambio di colore più complicato.