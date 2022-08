Covid, Burioni: «Troppi 100 morti al giorno e stop agli antibiotici»

«Basta ipotesi, ci vogliono dati». Così tuona Roberto Burioni in merito al Covid sulla sua pagina Facebook. Il virologo avrebbe anche appreso che «amici farmacisti mi raccontano di abbondanti prescrizioni di azitromicina (un antibiotico inutile per la cura di Covid e dannoso in generale) e rarissime prescrizioni di Paxlovid. Si può sapere dalle autorità come stanno davvero le cose?». Insomma, i morti in base ai contagi sembrano sospetti al virologo, che chiede una commissione di inchiesta per vederci chiaro a due mesi dall’arrivo della quinta variente della Omicron.

Le accuse di Roberto Burioni per la gestione del Covid

Stando agli ultimi dati disponibili, l’Italia avrebbe meno morti per Covid, ma sempre con una media di 100 al giorno. Troppi secondo Burioni e altri virologi, che si chiedono da cosa potrebbe dipendere. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Aifa, tra il 4 e il 10 agosto ci sono state 626 trattamenti con antivirale. Si tratta di un quarto in meno rispetto alla settimana precedente. Avrebbero quindi avuto il farmaco solo lo 0,27% dei nuovi positivi in quel lasso di tempo. Questa è una media nazionale, ma tra le Regioni i dati cambiano. Si va dallo 0,63% del Lazio allo 0,09% della Puglia.

Il direttore di Federfarma Marco Cossolo ha risposto in merito all’antibiotico. «Si tratta di un farmaco che consegnamo solo dietro ricetta. Quindi chi lo riceve ha la richiesta di un medico».

I pareri favorevoli di Bassetti e Ricciardi

«Vorrei anche io dei dati precisi. Per questo sarei favorevole a una commissione di inchiesta medica per accertare quanti dei decessi degli ultimi tempi sono avvenuti per il Covid e quanti invece siano di persone, positive al tampone, ma decedute per tutt’altra causa». Così conferma il virologo Matteo Bassetti sulla proposta di Burioni e non è il solo.

«Sì è vero da noi si muore di più di Covid e bisogna approfondire i motivi: sarei favorevole ad una indagine. Bisogna analizzare vari aspetti e non è possibile, al momento, dare una risposta certa» confessa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma.