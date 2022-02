Covid, l’ultima fake news dei no vax: la terza dose causerebbe l’AIDS

C’è una nuova frontiera nel sistema di fake news ideate e veicolate dai no vax. Mentre il Covid rallenta e il numero di vaccinati continua a salire, c’è una parte di popolazione, non solo in Italia ma in tutto il mondo, che continua a perseguire il suo obiettivo di screditare l’utilità dei vaccini. Una vera e propria missione, che nel corso degli ultimi mesi ha visto i no vax protagonisti di numerose bufale, oltre che false notizie diffuse anche contro medici e politici, come successo alla morte di David Sassoli. L’ultima di queste è forse la più incredibile: le terze dosi causerebbero l’Aids.

La fake news su terze dosi e Aids

L’associazione, palesemente priva di alcun fondamento scientifico, circola da settimane ma nelle ultime ore si è fatta più insistente. Secondo questa notizia, chi riceve la terza dose di vaccino anti Covid sviluppa l’AIDS, la malattia causata dal virus dell’HIV. Tanti medici ed esperti del settore hanno prontamente smentito, perché ovviamente non esiste alcuna prova che possa correlare le due cose. L’HIV è solo l’ultima delle sostanze che sarebbero, secondo i no vax, presenti nel vaccino, se si pensa ai tanti riferimenti del passato a materiali come il grafene o al celebre 5G.

La risposta di Stingi: «Notizia assolutamente falsa»

Tra i chiarimenti più recenti sulla questione c’è la presa di posizione su Twitter di Aureliano Stingi. Quest’ultimo, non solo biologo ma anche e soprattutto membro dell’Oms inserito nella task force che quotidianamente combatte le fake news, ha twittato: «Circola la notizia che i vaccinati in tripla dose sviluppano AIDS, è una notizia assolutamente FALSA. In nessun modo il vaccino può infettare con HIV e di conseguenza causare AIDS». Sull’argomento si era pronunciata anche la dottoressa Monica Gandhi, dell’Università della California: «Non esiste niente nei vaccini antiCOVID che contenga HIV o renda il corpo maggiormente sensibile all’HIV».