Covid, boom di disdette per le vacanze di Capodanno

Secondo il consueto borsino delle vacanze di fine anno di Demoskopika, sono 8 milioni gli italiani che, a causa del diffondersi della variante Omicron, hanno cancellato la prenotazione già effettuata del viaggio natalizio. Più della metà del campione intervistato (52 per cento), ha deciso di partire comunque per Capodanno e il 24 per cento ha già prenotato. Gli italiani pronti a partire tra Natale e Capodanno potrebbero essere 18 milioni, nel 90 per cento dei casi verso destinazioni italiane, complici le nuove regole per il rientro in Italia (tampone negativo anche per i vaccinati). Con un’anomalia: grazie ai corridoi turistici Covid-free, l’esotica destinazione delle Maldive risulta sold out.

Covid e vacanze, in Italia la destinazione top è la montagna

In numeri assoluti, sono 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non partire. Chi ha la valigia in mano, invece, trascorrerà le vacanze in località di montagna, città d’arte e borghi d’Italia: ferie ad alta quota, tra sciate e trekking per circa un terzo del campione (31 per cento), mentre verso le nostre città (grandi o piccole) è diretto il 27 per cento degli intervistati. Più che significativa, inoltre, la quota degli italiani che ha optato per trascorrere il periodo festivo in campagna (14 per cento circa) o al lago (quasi 12 per cento). Seguono mare (9,6 per cento) e le vacanze termali (6,1 per cento).

Covid e vacanze, il successo dei corridoi turistici

Se gli italiani prediligeranno vacanze “di prossimità”, c’è comunque da segnalare il “tutto esaurito” delle Maldive, una delle sei destinazione verso cui sono stati aperti corridoi turistici Covid-free, insieme a Aruba, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente a Sharm El Sheikh e Marsa Alam). È possibile raggiungere questi Paesi solo se vaccinati o guariti dal Covid, con viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici, durante i quali va seguito un rigido protocollo: tampone nelle 48 ore dalla partenza, soggiorno in strutture selezionate, misurazione della temperatura una volta al giorno, ulteriore tampone se la permanenza supera i sette giorni, test del volo di ritorno e poi un altro una volta atterrati in Italia.