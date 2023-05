Covid, il bollettino settimanale: i contagiati scendono ancora e sono meno di 15 mila

Il Covid non è più un’emergenza globale. In attesa dell’assemblea mondiale dell’Oms, durante la quale sarà il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus a ufficializzare la fine della pandemia, sono i dati a certificare come l’Italia sia già uscita dall’emergenza, in linea con il resto dei Paesi del mondo. Nell’ultimo bollettino settimanale diffuso da Ministero della Salute e Protezione civile, riguardante i giorni tra l’11 e il 18 maggio, si parla di appena 14.343 casi, contro il report precedente, quando erano stati 19.044. Un calo netto e significativo, che va di pari passo con la diminuzione del tasso di positività, sceso al 5,6 per cento (-0,7 rispetto al documento precedente), a fronte di 257.577 tamponi processati. In calo anche i ricoveri: -296 nei reparti e uno in meno nelle terapie intensive. Scendono anche i decessi, che da 176 arrivano a 162. I guariti, infine, sono stati 16.506.

Crollano incidenza e indice Rt

A testimonianza di come i dati siano in netto calo e la curva epidemica prosegua la propria discesa, ci sono anche i valori del monitoraggio settimanale dell’Iss. L’Istituto superiore di sanità analizza l’incidenza e l’indice Rt. Quest’ultimo è sceso fino a quota 0,73, con il calo di pazienti in area non critica intorno al -3,6 per cento, dopo il -4 della settimana scorsa. Stabile, invece, l’occupazione delle terapie intensive e dei relativi posti letto. L’incidenza, invece, fa un vero e proprio salto all’indietro e da 32 contagi ogni 100 mila abitanti arriva a quota 24.

La campagna vaccinale contro il Covid in Italia

La percentuale di popolazione italiana vaccinata con entrambe le dosi contro il Covid è dell’84,73 per cento. Sono 50.017.590 italiani e tra questi in 40.490.056 ha scelto di vaccinarsi anche con la terza dose. La quarta dose, invece, si è fermata a quota 6.006.681: è il 10,18 per cento della popolazione italiana, il 31,42 per cento della platea a cui era stata consigliata la vaccinazione. Ad attendere la seconda dose per completare il ciclo primario, invece, sono 878.815 in tutta Italia.