Covid Italia, il bollettino settimanale dal 23 al 29 dicembre

In attesa di capire come evolverà la situazione dei contagi dopo il rialzo dei numeri in Cina, l’Italia riprende a respirare. Il Covid arretra dopo l’ondata di fine autunno e i dati mostrano ancora una volta un calo di nuovi contagiati, stavolta inferiori anche guariti. Nel bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, che fa riferimento al periodo tra il 23 e il 29 dicembre, sono stati inseriti 122.099 nuovi contagiati. Un numero di molto inferiore a quello del precedente report, quando i positivi erano stati 137.572. Diminuiscono anche i morti, che da 798 scendono a 706, mentre i guariti tornano ad essere più dei nuovi ammalati: sono stati 140.197. I tamponi processati sono stati 807.118, meno delle scorse settimane, e anche per questo il tasso di positività è salito di 1,6 punti percentuali, fino al 15,1 per cento. I ricoverati sono 465 in meno, mentre la terapia intensiva resta stabile e si registra un +2.

Covid Italia: i numeri totali

In Italia ci sono ad oggi 417.661 positivi, con 409.059 in isolamento domiciliare e appena 8.288 ricoverati con sintomi, di cui 314 in terapia intensiva. Dati che migliorano giorno dopo giorno, sebbene gli esperti continuino a invitare a non abbassare la guardia. Il Covid arretra ma preoccupano le notizie che arrivano dalla Cina, dove viene registrato un riacutizzarsi dell’infezione. A ormai quasi tre anni dal primo caso riscontrato in Italia, invece, nel Paese ci sono stati 25.143.705 casi, con 24.541.402 guariti e 184.642 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Due anni fa, invece, è partita la campagna vaccinale contro il Covid. Da allora sono state somministrate 143.359.599 dosi, di cui 16.308 ieri, giovedì 29 dicembre. La vaccinazione in Italia ha subito un netto rallentamento nelle ultime settimane, soprattutto a causa delle quarte dosi, mai decollate definitivamente. Ne sono state somministrate 5.605.070, nonostante gli inviti sempre più frequenti di esperti e ministero della Salute, rivolti soprattutto a over 60 e immunocompromessi. Ad aver completato il ciclo primario, ricevendo prima e seconde dose, sono stati 46.466.793 soggetti.