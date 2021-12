Covid, il bollettino del 25 dicembre: oltre 54 mila contagi, 144 i morti

Anche il 25 dicembre, purtroppo, ha fatto segnare un nuovo record di positivi. È il terzo consecutivo. In Italia, nelle ultime 24 ore, i contagiati dal Covid sono stati 54.762, circa quattromila più di ieri, quando erano 50.559. Ad oggi, si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile, sono 5.622.431 coloro che hanno contratto il virus. Quarantamila in più i tamponi: 969.752, rispetto ai 929.775 della vigilia di Natale. Cresce anche il numero dei decessi, sono 144, ieri erano stati 141. In totale, da inizio pandemia sono 136.530 coloro che hanno perso la vita a causa del virus. Tasso di positività al 5.6 per cento, con un incremento dello 0,2 per cento se paragonato alla vigilia di Natale. Aumentano di 80 unità pazienti i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che ora sono 8.892. Incremento, più 33 anche per le terapie intensive adesso a quota 1071. In isolamento domiciliare si trovano in 490.503, contro i 450.824 di ieri. I guariti sono invece 14.851, complessivamente 4.985.435. Nel nostro Paese le persone con infezioni in corso sono attualmente 500.466. Un numero importante ma secondo quanto affermato da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute ancora lontano dal picco, che dovrebbe essere raggiunto intorno «a metà gennaio».

I dati delle regioni: in Lombardia, Veneto e Campania l’incremento maggiore

Scendendo nel dettaglio delle singole regioni, la Lombardia nelle ultime 24 ore ha registrato 17.332 nuovi casi (ieri erano 16.044). Preoccupanti anche numeri del Veneto con 5.402 positivi in più e della Campania, 4.837 contagi. Al contrario gli incrementi minori sono di Molise, Valle d’Aosta e Basilicata rispettivamente con 40, 217 e 263 infezioni diagnosticate. In queste ultime non si registra alcun decesso. Discorso identico per Abruzzo, Sardegna e Umbria.

Covid, il confronto con i numeri del 25 dicembre 2020

Evidente l’effetto vaccino se si paragonano i numeri con quelli dello scorso anno. Il 25 dicembre 2020 si contavano in Italia 19.037 casi, con 459 vittime. I ricoverati erano 23.402, mentre in terapia intensiva si trovavano 2.584 persone.