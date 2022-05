Covid, il bollettino dell’1 maggio: 40.757 nuovi casi e 105 morti

Sono 40.757 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.602. Le vittime sono invece 105, cioè 25 in meno. A fronte di 287.601 tamponi processati, il tasso di positività è al 14,2 per cento. In calo i ricoveri ordinari (-88), stabili le terapie intensive: i pazienti ricoverati sono 366, con 30 ingressi giornalieri.

Covid, mortalità nei non vaccinati fino a nove volte maggiore

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia è di nove volte maggiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con tre dosi e di quattro volte maggiore rispetto ai vaccinati con due dosi. su “Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”, aggiornato al 27 aprile.

Covid, Confesercenti: 9 imprese su 10 chiederanno uso mascherina

Così Confesercenti, nel giorno della Festa dei lavoratori: «Dopo oltre due anni di obbligo, oggi Primo Maggio è il primo giorno mask-free, sostanzialmente “libero” dalle mascherine. Ma nove imprese su dieci tra le nostre associate chiederanno ai propri dipendenti di continuare a usarle. Una giusta precauzione e un segnale di attenzione e rispetto nei confronti non solo dei nostri clienti, ma anche dei lavoratori di cui proprio oggi – Primo Maggio – si celebra la Festa».

Covid, 46 miliardi di mascherine usate in Italia

Sarebbero più di 46 miliardi le mascherine utilizzate in Italia da inizio pandemia ad oggi. È la stima della Societa’ Italiana di Medicina Ambientale, che lancia l’allarme di rischi ambientali. Ai circa 2 miliardi di mascherine utilizzate in Italia dalla popolazione scolastica, si aggiungerebbero i 16 miliardi usati dai lavoratori. E poi ci sarebbe una quota stimabile in 28 miliardi per l’utilizzo quotidiano nelle varie situazioni, indoor e outdoor, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A livello globale, vengono consumati 129 miliardi di mascherine al mese, ovvero 3 milioni al minuto.