Covid, la bimba di 5 anni positiva è morta: non rispondeva alle cure

Non ce l’ha fatta Sofia. Il Covid è stato troppo forte e la bimba è morta a seguito di complicazioni all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. La piccola aveva solo cinque anni. La notizia arriva dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato in una nota. «Ho ricevuto la notizia dalla Direzione Sanitaria del Bambino Gesù, con cui siamo stati in costante contatto, dell’avvenuto decesso della piccola bambina calabrese Sofia di cinque anni» si legge. La piccola aveva patologie pregresse e soffriva di insufficienza epatica acuta. «Ai familiari e alla comunità di Serra San Bruno va tutta la mia vicinanza e quella del Servizio sanitario regionale. Quando avvengono eventi così tragici è per tutti noi un grande dolore» conclude l’assessore.

Covid, bimba morta al Bambin Gesù: cosa è successo

La bimba viveva in un piccolo centro della Calabria, a Vibo Valentia. Purtroppo, quando è arrivato il Covid, la bambina soffriva già per la malattia molto grave al fegato. Per questo, quando si è riscontrata la positività, si è cercato subito un centro specializzato che potesse curarla. A fine agosto, la piccola era stata trasferita dal presidio sanitario di Cosenza all’ospedale romano dedicato alla cura dei bambini, grazie a un volo speciale. Atterrati a Ciampino, la piccola è stata subito ricoverata.

Le sue condizioni si sono rivelate subito gravi. Purtroppo, con il passare dei giorni, la situazione è degenerata.

Le complicazioni dopo il ricovero

I medici hanno fatto di tutto per salvare dal Covid la bimba, ma dopo le complicazioni, la piccola è morta in ospedale. Ora arriva la notizia ufficiale da parte di un comunicato. La bambina era stata ricoverata a Roma il 23 agosto.

Il comune ha così salutato la sua piccola cittadina. «Il dolore per la scomparsa della piccola Sofia ha spezzato il fiato e il cuore di un’intera comunità, non lasciando spazio alle parole. L’Amministrazione comunale e i cittadini tutti esprimono il loro più profondo cordoglio ai familiari della piccola. Riposa in pace dolce Sofia».