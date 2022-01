Covid, Bianchi e i presidi dicono sì agli hub vaccinali nelle scuole

Parlare di hub vaccinali da allestire all’interno degli istituti scolastici «non è una soluzione impensabile». Il via libera arriva direttamente dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ne ha parlato all’interno di un’intervista rilasciata a La Stampa. Negli ultimi giorni quello delle scuole è stato uno degli argomenti maggiormente dibattuti, tra riaperture e dad, con i dati Covid sempre sullo sfondo. A pesare, però, è anche una campagna vaccinale che non decolla nella fascia 5-11 anni e che, invece, potrebbe ricevere una grossa spinta con la presenza del personale per la vaccinazione direttamente a scuola.

Bianchi: «Vogliamo portare il vaccino il più vicino possibile agli alunni»

«Vogliamo portare il vaccino il più vicino possibile agli alunni», ha spiegato il ministro Bianchi. Per questo, spiega, «abbiamo avviato un ragionamento con la struttura commissariale, che ci sta lavorando. Ma bisogna tenere conto delle diverse esigenze tra la fascia 12-19 anni, in cui abbiamo il 74 per cento dei ragazzi con la seconda dose e l′85 con la prima, quindi bisogna solo completare le vaccinazioni, e i bambini più piccoli, per i quali la campagna vaccinale è iniziata da meno di un mese e i numeri sono inevitabilmente più bassi». Un plauso da parte di Bianchi va alla Puglia, che già «lo sta facendo». Non a caso, nella Regione la vaccinazione tra i bambini dai 5 agli 11 anni ha raggiunto il 31,8 per cento, contro una media nazionale che si assesta, invece, sul 17,5.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, spiega la scelta

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non nasconde la gioia per l’attestato di stima rivolto all’operato del suo governo e della sanità locale. «Le parole del Ministro Bianchi sono un riconoscimento importante per la Puglia», ha dichiarato, «che vorrei condividere con tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, della scuola, con tutte le famiglie e i loro bambini. Siamo felici come pugliesi di poter essere un modello virtuoso per il Paese». Il presidente pugliese poi spiega che «quando abbiamo deciso di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni a scuola, in sinergia con le Asl e i pediatri, lo abbiamo fatto con convinzione. Quello è l’ambiente più sicuro e familiare per i piccoli e le loro famiglie. I pugliesi hanno risposto benissimo, la squadra della sanità e della scuola ha lavorato in maniera eccellente e oggi i numeri parlano da soli».

Hub vaccinali nelle scuole: i presidi dicono sì

Sulla vicenda e sull’ipotesi avanzata dal ministro Bianchi, si è subito espresso anche Antonello Giannelli. Quest’ultimo, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha detto di essere «assolutamente d’accordo». In questo modo «si riuscirebbe più rapidamente a raggiungere gli alunni. Ma non bisogna dimenticare di coinvolgere anche la rete dei pediatri, il cui consiglio per le famiglie è molto importante».