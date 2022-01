Covid, a Bergamo il 90 per cento dei positivi è contagiato da Omicron

Nella Bergamasca la variante Omicron non è prevalente: di più. È quanto emerge il dato emerso dall’ultima flash survey di Asst Bergamo Est e Istituto Mario Negri, secondo cui il 90 per cento dei campioni positivi sequenziati “appartengono” proprio alla nuova variante. Che, come ormai è appurato, è sì più contagiosa ma anche meno pericolosa per il corpo umano, in quanto l’infezione si ferma alle vie respiratorie superiori.

Bergamo, su 30 tamponi sequenziati solo 3 “positivi” Delta

Il dato è emerso a fronte del sequenziamento di un campione di tamponi positivi raccolti il 3 gennaio da Asst Bergamo Est: su 435 test positivi, è stato selezionati in modo completamente casuale un gruppo di 30 tamponi da analizzare nei laboratori del Centro “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri. Ebbene, dalle analisi di sequenziamento è emerso che 27 positività sono date dalla variante Omicron e 3 da Delta. «Nel corso del 2021 sono stati processati più di 155.000 tamponi e una parte a campione di quelli risultati positivi è stata trasmessa all’Istituto Mario Negri per il sequenziamento di SARS CoV-2. La collaborazione in atto è quanto mai fondamentale alla luce della necessità d’intensificare l’attività di sequenziamento per monitorare le caratteristiche genetiche del Covid, intercettando quindi nuove forme del virus», ha dichiarato la dottoressa Anna Paola Callegaro, direttrice del laboratorio di Calcinate, sede della linea di 15 macchine processa tamponi.

Bergamo, il commento del direttore dell’Istituto Mario Negri

«Al momento abbiamo in corso due pandemie che stanno causando gravi problemi, ma se Omicron dovesse prevalere definitivamente su Delta, la curva potrebbe scendere nelle settimane successive», ha detto commentando il risultato dello studio Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, esortando poi tutti i cittadini a vaccinarsi. «Omicron potrebbe essere meno pericolosa ma può comunque essere letale: resta prioritaria la vaccinazione, completa di terza dose, che protegge dalla malattia grave anche con questa variante. Purtroppo il numero di non vaccinati è ancora alto: se tutti avessero completato il ciclo non saremmo nella situazione drammatica in cui ci troviamo».