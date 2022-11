Covid, Bassetti contro Pregliasco: «Basta terrorizzare, non è come nel 2020-21»

«Questo non è il momento di terrorizzare la gente. Dire che chi ha fatto tre dosi di vaccino è a rischio di fare la malattia vista nel 2020 e 2021 è sbagliato e io non mi sento di affermarlo. Dire che il ponte dell’Immacolata, le feste, il Natale, porteranno ad un rialzo dei contagi e metteranno la popolazione a rischio di avere forme gravi è un messaggio che io non darei. Facciamo meno allarmismo che non aiuta, anzi fa più danni del virus». Così parla del Covid Matteo Bassetti. Il riferimento alle parole di Fabrizio Pregliasco, il quale riteneva importante effettuare la quarta dose di vaccino in modo più tassativo.

Covid, scontro Bassetti e Pregliasco: cosa succede

Bassetti ha risposto sull’Adnkronos alle parole pronunciate da Pregliasco a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. «(…) chi ha fatto le tre dosi e anche la malattia ha una protezione importante, che potrebbe essere elusa dalle nuove varianti, ma queste non danno forme di patologia più grave. Avremo, e dovremmo abituarci, continue risalite della curva dei contagi. Il Covid così come l’abbiamo visto nel 2020-2021 è morto» spiega l’infettivologo genovese.

«Io oggi dico che abbiamo quasi il 100% della popolazione protetta per le forme Covid gravi. Si deve andare verso la normalizzazione e convivenza con questo virus che compete con altri virus che causano infezioni respiratorie. Questa è la grande novità Sars-CoV-2: mentre nel 2020-2021 aveva il monopolio, oggi ci sono altri virus che competono con lui» conclude.

Cosa aveva detto l’esponente dell’ISS

«Il Covid non è finito. Ci saranno onde di risalite, tra un mese, per Natale, insieme a una massiccia dose di influenza e a infezioni respiratorie. Dopo 6 mesi dalla terza dose io farei un richiamo. Non chiamiamola quarta dose» aveva detto Pregliasco, ospite della trasmissione Rai già lo scorso settembre.

«Cerberus e Centaurus, stanno emergendo sempre di più» aveva spiegato l’esponente ISS e docente all’Università Statale di Milano.