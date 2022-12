Covid, Bassetti: «In Cina salto indietro di 3 anni, da noi virus in picchiata»

«In Cina ospedali e terapie intensive al collasso per il Covid. Sembra di essere tornati indietro di tre anni». È il commento di Matteo Bassetti sui social. Il virologo evidenzia come in Cina il Covid non si sia mai fermato. In Italia al momento i dati sono in discesa.

Covid, l’analisi di Bassetti sulla Cina

«La situazione Covid in Cina a me preoccupa moltissimo: sono un miliardo e mezzo di persone e, con un virus che contagerà probabilmente il 50% circa della popolazione, si pensi a quanti giri farà questo patogeno. Il rischio è di avere un ‘fuoco di ritorno’ delle persone che viaggeranno e arriveranno qua e che magari potranno portare delle varianti più contagiose, anche se speriamo non più pericolose» spiega Bassetti.

«Del resto, però, se una variante è resistente alle vaccinazioni è automaticamente più pericolosa e mi auguro che tutto questo non succeda» continua. L’occasione è un’intervista rilasciata all’Adnkronos a tema salute.

Covid in Cina, i rischi per l’infettivologo

«Ci vuole, a mio avviso, un intervento urgente da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità e di tutto il mondo per dare una mano alla Cina in questo momento, mandare dei vaccini che funzionano e dei farmaci, degli antivirali. Credo sia arrivato il momento di farlo, perché il mondo è globale e, se le cose vanno male in una parte del globo, rischiano di ritornarci indietro in forma anche peggiore» prosegue.

«Meno male che nel 2021 ci siamo tutti impegnati e abbiamo vaccinato contro Covid così tanta gente. È stata una straordinaria cavalcata che credo azzittisca a distanza di due anni il movimento no vax. Credo che oggi possiamo guardare il futuro con un certo ottimismo» commenta. «Nella realtà meno male che abbiamo fatto questi vaccini e non abbiamo puntato su vaccini diversi come per esempio quelli cinesi o quelli russi, o altro. Mi auguro che ora il movimento no-vax rimanga in un angolo, perché parlando continua a far danni e a far male» conclude.