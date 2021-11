Unicef analizza gli effetti del Covid su bambini e adolescenti

Le esperienze vissute da bambini e adolescenti nel primo anno di pandemia sono state raccolte nel nuovo rapporto Vite a colori, presentato oggi dall`UNICEF.

Il Rapporto racconta esperienze, percezioni ed opinioni di un gruppo di adolescenti sul primo anno di pandemia in Italia. Vite a colori vuole rappresentare la varietà delle storie ascoltate e dei punti di vista analizzati.

L’onda anomala del Covid sui bambini

Attraverso la metafora del surf, il rapporto interpreta le esperienze dei partecipanti alla ricerca come un percorso di crescita caratterizzato da un`improvvisa onda anomala – il COVID-19 – che ha invaso le vite di tutti, interrompendo molte delle loro attività e abitudini, riconfigurando gli spazi delle relazioni sociali.

In questo scenario gli adolescenti sono costretti ad abbracciare la tavola da surf che hanno a disposizione per cercare di cavalcare l`onda, trovando modi per continuare a stare in piedi – e a galla.

I bambini col Covid hanno perso la loro socialità

Alcuni elementi di riflessione usciti dal Rapporto: La pandemia da COVID-19 ha interrotto attività e abitudini, limitato la socialità, esponendo ragazze e ragazzi a sensazioni di stress e frustrazione. La pandemia ha però riconfigurato spazi di socialità e interazione, stimolato la ricerca di nuovi interessi. Inoltre ha lasciato più tempo per pensare, per pensarsi, per capire quali sono le cose che contano, e per acquisire nuove competenze.

Resta l`incertezza nei confronti del futuro. Il ritorno a una nuova “normalità” – e a un approccio meno individualista, più attento al benessere della collettività e caratterizzato da cura e rispetto reciproco – appare l`unica via percorribile.

«La pandemia ha segnato profondamente la vita di bambini e adolescenti. Sin dall`inizio l`UNICEF si è impegnato per mettere al centro dell`agenda politica anche il loro benessere, l`ascolto e la partecipazione nei processi di ricostruzione», ha sottolineato Carmela Pace, Presidente del Comitato Italiano per l`UNICEF.

«Le ragazze e i ragazzi sono stati la chiave di questa ricerca come partecipanti e al tempo stesso consulenti esperti. I risultati di questa ricerca sottolineano la fondamentale importanza di coinvolgerli, anche in un senso più ampio, nel dopo pandemia. Chiediamo a tutti i decisori politici in Italia di garantire che ciò avvenga» ha dichiarato Gunilla Olsson, Direttrice dell`Ufficio di Ricerca UNICEF Innocenti.