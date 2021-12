Unicef allarme Coronavirus: «Il Covid è la peggiore crisi globale subita dai bambini»

C’è una crisi silenziosa che minaccia la società in maniera ancora più forte del virus. È la crisi che stanno subendo i bambini, vittime inconsapevoli delle conseguenze che la pandemia sta avendo sulle loro famiglie e sul loro futuro. L’allarme arriva da Unicef che in un recente rapporto ha spiegato:

«Il Covid ha colpito i bambini in una misura senza precedenti, diventando la peggiore crisi per i bambini che l’Unicef abbia visto nei suoi 75 anni di storia. Si stima che un numero impressionante di 100 milioni di bambini in più ora vivano in povertà multidimensionale a causa della pandemia, un aumento del 10 per cento dal 2019».

La povertà tra i bambini è aumentata del 10%

Questo dato corrisponde a circa 1,8 bambini ogni secondo da metà marzo 2020. Unicef sottolinea poi che «Il percorso per riguadagnare il terreno perduto è lungo e anche nel migliore dei casi, ci vorranno sette-otto anni per recuperare e tornare ai livelli di povertà dei bambini pre-pandemia».

Il rapporto evidenzia come il Covid stia «minacciando decenni di progressi sulle sfide principali per l’infanzia come povertà, salute, accesso all’istruzione, nutrizione, protezione dei bambini e benessere mentale. A quasi due anni dalla pandemia, l’impatto diffuso continua ad aggravarsi, aumentando la povertà, radicando la disuguaglianza e minacciando i diritti dei bambini a livelli mai visti prima».

Per colpa del Covid saltano i vaccini salvavita