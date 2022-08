Covid, cosa aspettarsi in autunno: per gli esperti «con Omicron niente nuove ondate»

Omicron 5 ha sparigliato le carte e mostrato come il Covid possa ancora stupire dopo oltre due anni di pandemia. Eppure gli scienziati italiani non sono completamente d’accordo nell’analisi di quanto potrebbe accadere nel prossimo autunno. L’estate vira verso la sua parte finale e la grande attesa è tutta nella reazione del virus: ci sarà o meno un’altra ondata? Molti esperti se l’aspettano, mentre altri, come l’epidemiologo Carlo La Vecchia dell’Università di Milano su Repubblica, spiegano che «non è detto». Gli scenari sono imprevedibili e tutt’altro che già scritti.

L’autunno del Covid: «Casi in salita solo con nuova variante»

Per Carlo La Vecchia, infatti, l’ipotesi di una risalita dei casi da ottobre in poi non è così scontata. Su Repubblica ha affermato che «non è detto che arrivi una nuova ondata. Omicron 5 non è più in grado di provocarla. I casi potranno tornare a salire solamente se arriverà una nuova variante o sottovariante. Ma nessuno può dire se succederà. Sappiamo solo che la Omicron 2.75, detta Centaurus, che sembrava preoccupante dopo che si è presentata in India in realtà non dovrebbe dare problemi». D’altra parte, però, altri esperti si aspettano un maggior numero di contagi e la curva nuovamente in salita tra ottobre e novembre, come accaduto negli ultimi due anni.

La campagna vaccinale: ipotesi doppia iniezione

Molto dipenderà anche dalla campagna vaccinale. Mentre le quarte dosi non decollano, già dai primi di settembre l’Unione Europea potrebbe decidere di abbassare ulteriormente la soglia di vaccinazione coinvolgendo anche gli over 50. L’Ema tra qualche settimane potrebbe approvare i vaccini bivalenti, in grado di immunizzare per il Covid e per la variante Omicron. Questi, secondo alcuni studi, dovrebbero proteggere anche dalle sottovarianti. Se così fosse si potrebbe davvero contenere una nuova ondata, sempre a patto che il virus non muti ancora. Intanto le autorità sanitarie europee e italiane ipotizzano l’utilizzo di una doppia vaccinazione contemporanea, sia contro il Covid sia contro l’influenza. A gestirla saranno le Regioni, con farmacie, strutture Asl e medici di famiglia, quindi senza alcun hub.

I numeri della quarta dose

Ciò che preoccupa davvero è l’adesione alla campagna vaccinale. Sia gli over 80 sia gli over 60 non hanno accolto favorevolmente la quarta dose, con percentuali di vaccinazione rimaste molto basse. Tra i 60 e i 69 anni ad aderire è stato il 7 per cento della popolazione vaccinabile, mentre tra i 70 e i 79 il 13 per cento e dagli 80 in su il 30. Il rischio è che anche in autunno si possano registrare numeri bassi sulla doppia vaccinazione.