Covid, le proteste contro il vaccino obbligatorio in Australia

Migliaia di manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del parlamento australiano a Canberra per protestare contro l’obbligo di vaccino e altre misure anti-Covid adottate nel Paese, dove nel corso della pandemia gli abitanti sono stati imposti lunghi e ripetuti lockdown. I manifestanti, circa 10 mila secondo la polizia, hanno marciato verso la Parliament House cantando e sventolando bandiere. Un centinaio di persone hanno saltato le transenne e si sono scontrate con la polizia, che stava monitorando la folla con droni ed elicotteri. Come riporta la stampa locale, i manifestanti sembravano essere un mix di attivisti no vax, teorici della cospirazione e sovranisti. Alcuni di loro stanno occupando da oltre una settimana gli spazi di Exhibition Park, dopo essere stati allontanati dal parco della National Library.

Just spent an hour walking the perimeter of this crowd. It is tightly packed and stretches from Queen Victoria Terrace at the back of Old Parliament House, crosses State Circle and pushes up to the barricades on the road at the forecourt of the new Parliament. @9NewsAUS pic.twitter.com/kLZ7t7X3OQ

— Chris Uhlmann (@CUhlmann) February 12, 2022