Covid, effetti collaterali in Australia: impennata di divorzi in pandemia

Il Covid ha avuto effetti devastanti sulle popolazioni di tutto il mondo. Tra le tante vittime e i contagiati, la pandemia ha generato anche effetti collaterali sul tessuto sociale non indifferente. Numerosi studi nel corso dei mesi hanno evidenziato come i lockdown abbiano messo a dura prova numerose famiglie, aumentando e accentuando problemi come la violenza domestica o le separazioni. E in quest’ultimo senso una testimonianza cruciale la fornisce l’Australia. Il quotidiano The Sydney Morning Herald, infatti, ha evidenziato come negli ultimi due anni siano state presentate circa 150mila istanze di divorzio, il numero più alto mai registrato negli ultimi decenni.

Australia: la pandemia fa crescere i divorzi

Il quotidiano australiano scende nel dettaglio. Al tribunale del Federal Circuit and Family Court australiano, infatti, sono state depositate 47.016 domande di divorzio nel solo anno finanziario 2021/2022. A queste si aggiungono le 49.625 dei precedenti 12 mesi e le 44.432 di due anni fa. Numeri in crescita e da non sottovalutare, che evidenziano come il lockdown abbia aumentato i conflitti e lo stress all’interno delle coppie, tanto da portarle a scelte drastiche come divorzi e separazioni.

La consulente di coppia: «Alcuni ne hanno beneficiato»

Non solo divorzi, però, dovuti al lockdown. Il Sydney Morning Herald ha intervistato anche Elizabeth Shaw, ceo di Relationship Australia, un servizio di consulenza di coppia. «Le persone sono state costrette insieme quando normalmente potevano essere distratte da una vita indaffarata e concentrata verso l’esterno», ha raccontato, «Molte coppie e famiglie invece ne hanno beneficiato, hanno sorpreso loro stesse con momenti affettuosi, in cui hanno ravvivato e rivalutato gli aspetti positivi che hanno in comune. Altri invece hanno compreso che era davvero tempo di tirare le somme, che non potevano più contare sul partner e che non c’era più ragione di restare insieme».

Nessun dato sulle coppie non sposate

Dall’Australia, però, gli esperti evidenziano come ci sia un’altra chiave di lettura. Secondo un censimento del 2021, almeno l’11,5 per cento degli over 15 ha una relazione di fatto. Si tratterebbe di unioni o fidanzamenti che non sfociano in matrimoni e quindi in divorzi, molte delle quali si sarebbero concluse proprio durante il lockdown. Troppo forte lo stress dovuto all’ansia del Covid e alla continua, stretta vicinanza con altre persone. Molti non hanno retto e hanno visto spezzarsi i legami amorosi.

Il caso italiano

Il legame tra divorzi e lockdown era stato già evidenziato anche in Italia all’inizio del 2021. Nel solo 2020, infatti, l’Associazione nazionale divorzisti ha riscontrato un aumento di separazioni del 60 per cento. L’associazione ha anche diffuso il dettaglio delle stime, con un 40 per cento dei divorzi causati dall’infedeltà, anche virtuale, e poi violenze familiari e altre cause a dividersi il restante 60 per cento.