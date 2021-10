Coronavirus, la buona notizia arriva dal Brasile. Nel Paese sudamericano flagellato dalla pandemia è stato condotto uno studio sull’efficacia di trattamenti riproposti per Covid-19 tra pazienti ambulatoriali adulti, dal quale è emerso che il farmaco antidepressivo fluvoxamina può ridurre il rischio di aver bisogno di ricovero in ospedale. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su The Lancet Global Health.

Covid, i risultati del test con la fluvoxamina

Lo studio Together ha testato l’efficacia di otto trattamenti riproposti per Covid su pazienti ambulatoriali adulti sintomatici, risultati positivi al test Covid, non vaccinati e con almeno un criterio aggiuntivo per l’alto rischio. Uno di essi era la fluvoxamina, farmaco usato prevalentemente per il trattamento di condizioni di salute mentale come depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, dismorfofobia e attacchi di panico. Ebbene, dei 741 che sono stati trattati con fluvoxamina (100 milligrammi due volte al giorno per 10 giorni), 79 hanno richiesto cure mediche per più di 6 ore o sono stati ricoverati in ospedale, rispetto a 119 dei 756 partecipanti che hanno ricevuto placebo. I pazienti sono stati osservati per 28 giorni dopo il trattamento: i risultati hanno dimostrato una riduzione assoluta del 5 per cento del rischio di ospedalizzazione prolungata o del prolungamento delle cure di emergenza, con una riduzione del rischio relativo del 32 per cento. Sebbene la mortalità non fosse un esito primario dello studio, si è verificato un solo decesso nel gruppo fluvoxamina, rispetto ai 12 di quello placebo.

Covid, le proprietà antinfiammatorie della fluvoxamina

I risultati, spiegano gli esperti, rappresentano «un passo importante» nella comprensione del ruolo della fluvoxamina come trattamento per i pazienti ambulatoriali con Covid e nella ricerca di terapie economiche, efficaci e ampiamente disponibili contro la malattia. Secondo Angela Reiersen, associato di psichiatria alla Washington University di St. Louis e co-autrice, «la fluvoxamina può ridurre la produzione di molecole infiammatorie chiamate citochine, che possono essere innescate dall’infezione da Sars-CoV-2». Il farmaco, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, è stato infatti scelto proprio le sue proprietà antinfiammatorie.