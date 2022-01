Covid, Andreoni come Sileri: «Ci avviamo verso l’endemia»

Dopo l’intervento di due giorni fa del sottosegretario alla Salute Paolo Sileri, che ha parlato di un virus del Covid in procinto di diventare endemico, anche Massimo Andreoni ha mostrato ottimismo parlando dell’evoluzione della pandemia. Il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali si è dichiarato «ottimista» guardando al 2022. Andreoni ha espresso un giudizio molto simile a quello del sottosegretario e si è detto anche «soddisfatto dalla dimostrazione data dagli italiani nella campagna vaccinale».

Covid, per Andreoni «ci avviamo a passare dalla pandemia all’endemia»

La battaglia contro il Covid passa dall’impegno di ogni cittadino. Anche il direttore del Simit, Massimo Andreoni, ha sottolineato questo aspetto. Parlando della campagna vaccinale si è detto soddisfatto perché «l’impegno di tutti ci ha permesso di ridurre in maniera significativa il numero di malattie gravi e questo lo vediamo dai dati quotidiani con picchi di casi, ma non di ricoveri». Il primario ha poi guardato al 2022 ormai alle porte. «Per il nuovo anno serve fiducia nella scienza», ha dichiarato, «che ci sta portando nuovi antivirali che, insieme ai vaccini e agli anticorpi monoclonali, ci aiuteranno a gestire ancora meglio la malattia e progressivamente a controllare meglio Covid. Ancora manca un po’ di strada, ma ci avviamo a passare dalla pandemia all’endemia».

Covid, Andreoni come Sileri: dalla pandemia all’endemia

Di endemia si parla sempre più spesso in contrapposizione allo stato attuale di pandemia. Due giorni fa il sottosegretario alla Salute, Paolo Sileri, aveva dichiarato che «con Omicron stiamo andando verso l’endemia». Questo significherebbe che l’aumento dei contagi e la contemporanea evoluzione del virus, lo porterebbero a diventare qualcosa di sempre presente nella vita quotidiana. Esempi di malattie endemiche sono l’influenza, il morbillo o l’epatite B in Italia. In questi casi, i virus si manifestano in maniera costante, circolando nella popolazione.