Covid ad Amici, annullata la registrazione della semifinale: salgono a 14 i positivi

Annullata la registrazione della semifinale di Amici 22 a causa del Covid – ben 14 i positivi. Posticipate a data da destinarsi le riprese della penultima puntata del talent che sarebbe dovuta andare in onda sabato 6 maggio.

Amici, annullata la registrazione della semifinale per Covid

Dagospia aveva diffuso la notizia un paio di giorni fa parlando della presenza di due allievi positivi al virus dentro la casetta di Amici. A questo si è aggiunto il commento Facebook della giornalista Mirella Dosi, che ha rivelato: «I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici». Questo focolaio ha spinto la produzione a prendere la decisione di annullare la registrazione, prevista per giovedì 4 maggio, della semifinale.

A confermare questa notizia anche Simona Bastiani, giornalista e conduttrice di Talk2U, che con diversi tweet ha aggiornato gli appassionati del programma riguardo il caso che ha colpito il talent show a poche puntate dal suo termine. La registrazione è stata «posticipata a data da destinarsi», ha afferma la conduttrice su Twitter. La comunicazione, stando alle parole della giornalista, sarebbe arrivata dagli organizzatori del pubblico.

Resta ora da capire se la puntata andrà in onda comunque, magari in diretta, oppure no. Al momento ancora nessuna conferma o smentita ufficiale, solamente una nota rilasciata a Fanpage dall’ufficio stampa di Fascino PGT, casa di produzione della conduttrice De Filippi: «Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione».

Chi sono gli allievi positivi?

All’indiscrezione di Dagospia che parlava di due allievi positivi, sul web è scoppiato il toto-nome e secondo alcuni rumors potrebbe trattarsi di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. L’indiscrezione sarebbe però stata smentita, nelle ultime ore, dalla mamma della ballerina che, in una chat pubblicata da Amici News, si è così espressa: «Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8». A questi sospettati si aggiungerebbe anche Cricca, l’ultimo eliminato dal serale che in un video messaggio aveva affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan perché non in salute.