Covid, dati Agenas: l’occupazione nei reparti ordinari risale al 29 per cento

Il ministero della Salute si appresta a revocare l’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale e, con ogni probabilità, lo stato d’emergenza che “scade” a marzo non sarà prorogato. La pandemia sembra aver superato il picco: in meno di un mese, i nuovi casi giornalieri sono passati da una media di circa 200 mila (220.532 contagi registrati l’11 gennaio) a meno di 100mila, mentre l’incidenza settimanale, pari a 2.161 casi settimanali per 100 mila abitanti, ieri è scesa a 1.144, praticamente dimezzata. Numeri confortanti. Tuttavia, come riporta Agenas, ieri la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 nei reparti ordinari è risalita al 29 per cento a livello nazionale (+1 per cento), aumentando in 24 ore in 8 regioni e province autonome. Stabile invece al 15 per cento le terapie intensive occupate.

Covid, l’occupazione dei reparti ordinari

Come evidenzia Agenas, nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 risale al 29 per cento, con un incremento di un punto a livello nazionale. Nello specifico, in 24 ore è aumentata in otto tra regioni e province autonome: Calabria (35 per cento), Friuli Venezia Giulia (38 per cento), Lazio (33 per cento), Liguria (38 per cento), Molise (26 per cento), PA Bolzano (28 per cento), PA Trento (30 per cento), Piemonte (29 per cento). La Regione che ha fatto registrare l’incremento maggiore è il Molise: +3 per cento. Il dato è invece rimasto stabile nel resto d’Italia.

Covid, l’occupazione delle terapie intensive

A livello nazionale, resta stabile al 15 per cento l’occupazione delle terapie intensive, che come riporta l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali cala in otto regioni. Si tratta di Calabria (12 per cento), Friuli-Venezia Giulia (23 per cento), Lombardia (11 per cento), Marche (20 per cento), PA Bolzano (11 per cento), PA Trento (23 per cento, -3 punti), Piemonte (15 per cento) e Sardegna (15 per cento). Il dato è invece in crescita in Basilicata (5 per cento), Toscana (18 per cento) e Umbria (10 per cento). Il valore è stabile nelle altre regioni d’Italia.