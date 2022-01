Covid, scopre di essere positiva in aereo. Il video diventa virale

Oltre 4,3 milioni di visualizzazioni per il video postato da TikTok da una giovane donna che, dopo aver scoperto di essere positiva al Covid a bordo di un aereo decide di auto-isolarsi nel bagno del velivolo.

Una donna americana, Marisa Fotieo, si trovava su un volo decollato da Newark, New Jersey, Stati Uniti diretto in Islanda, con il fratello e il padre sulla compagnia di bandiera islandese Icelandair.

L’idea era quella di trascorrere le vacanze in Svizzera, quando un evento imprevisto l’ha costretta a chiudersi nel bagno del Boeing 737 MAX su quale si trovava.

Positiva al Covid, cosa è successo a bordo dell’aereo

La donna ha infatti scoperto di essere positiva al Covid mentre era su un aereo Icelandair in volo da Chicago a Reykjavik, in Islanda, ed è stata isolata dagli altri passeggeri con una sorta di “mini-quarantena” in bagno, in attesa dello sbarco. Il singolare episodio, riferito dalla Cnn, risale al 19 dicembre. La donna, aveva fatto ben due tamponi molecolari e 5 test rapidi prima del volo, tutti negativi. Ma dopo circa un’ora e mezza di viaggio ha iniziato a non stare bene, con un forte mal di gola. «Le ruote hanno iniziato a girare nel mio cervello e ho pensato, ‘OK, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio», ha detto Fotieo alla CNN. Tuttavia, l’esito è stato un’amara sorpresa: positivo.

Positiva al Covid, mini quarantena in bagno

La donna si è rivolta allora a un’assistente di volo, Rocky, il quale ha prima tentato di trovare un posto in aereo lontano dagli altri passeggeri, poi, visto che il velivolo era pressoché pieno, ha stabilito insieme alla stessa Fotieo che la donna positiva avrebbe trascorso il resto del volo chiusa in bagno. Un cartello è stato affisso sulla porta con scritto “Fuori servizio”, e la donna ha trascorso lì le restanti ore del viaggio. Altre tre ore, durante le quali l’assistente di volo controllava periodicamente le sue condizioni e forniva cibo e bevande.

Mentre era in bagno, la donna ha anche realizzato un video su TikTok, visto più di 4,3 milioni di volte. Una volta che l’aereo è atterrato in Islanda, Fotieo e la sua famiglia sono stati gli ultimi a scendere dal volo. La donna è stata portata in un hotel della Croce Rossa, dove ha trascorso i canonici dieci giorni di quarantena.