Covid, addio alle mascherine negli ospedali e si pensa a fermare le multe ai no vax

Il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, è subito chiamato a decisioni importanti. Dal primo novembre, almeno sulla carta, decadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’interno di tutte le strutture sanitarie. Si parla di ospedali pubblici e privati, ma anche delle rsa e degli ambulatori. Ne ha parlato lui stesso in mattinata a Tor Vergata, dove è intervenuto per il quarantennale dell’università. Non è chiaro come si procederà, mentre spunta un’ipotesi finora mai annunciata: quella di annullare il provvedimento del governo Draghi con cui venivano multati gli over 50 non in regola con la vaccinazione contro il Covid.

Schillaci: «Oggi malattia diversa»

«Adesso vediamo, ci stiamo lavorando sempre nel rispetto dei pazienti». Ha esordito così Orazio Schillaci nel rispondere alle domande sull’obbligo di mascherine all’interno delle strutture sanitarie. Si tratta dell’ultima norma rimasta, dopo l’addio alle Ffp2 sui mezzi di trasporto di un mese fa e la proroga per gli ospedali voluta dall’ex ministro Roberto Speranza. Il ministro della Salute del governo Meloni ha spiegato che «oggi la malattia è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione».

Schillaci parla dei malati «rimasti indietro»

Il ministro Schillaci prosegue e parla anche di tutti quei malati, come quelli oncologici, che in questi anni di pandemia hanno subito ritardi nelle visite e nelle terapie. «Quello che mi preme», spiega, «è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda dalla disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia».

Possibili multe congelate

E tra i provvedimenti del vecchio governo mandati in cantina, potrebbe esserci anche quello voluto da Speranza che prevedeva multe da 100 euro per gli over 50, obbligati al vaccino dal 15 giugno scorso. A spiegarlo è stato Luca Ciriani, il ministro per i rapporti con il Parlamento: «L’ipotesi sul tavolo è quella di rinviare l’invio delle sanzioni».