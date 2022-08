Focolaio di Covid, 80 mila turisti bloccati sull’isola cinese di Hainan

Circa 80 mila turisti sono bloccati nella località balneare di Sanya, capoluogo dell’isola meridionale cinese di Hainan, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di Covid-19 e imposto un lockdown. La misura è stata decisa per arginare la diffusione del virus: 229 i casi confermati venerdì, a cui se ne sono aggiunti 129 ieri. Numeri piccoli per un’isola sulla quale vivono 9,2 milioni di persone, ma com’è noto la Cina ha sposato l’approccio della tolleranza zero contro il Covid, sempre più in contrasto con il resto del mondo.

Hainan, secondo le autorità il Covid è stato “importato” sull’isola da dei pescatori

Le autorità locali hanno reso noto che l’epidemia di Hainan è iniziata in un porto di pescatori e che probabilmente è emersa da gente del posto, che commerciava pesce al di fuori della Cina. L’isola di Hainan, famosa per il clima tropicale, le località balneari e l’entroterra montuoso ricoperto di foreste, con i suoi resort all inclusive attira ogni anno decine di milioni di turisti cinesi. Che però adesso sono in trappola: così come gli abitanti, non possono infatti lasciare i loro alloggi se non per acquistare generi alimentari e altri beni essenziali.

Hainan, gli hotel dell’isola offriranno uno sconto del 50 per cento ai turisti

Il governo locale ha interrotto tutti i trasporti pubblici, compresi autobus e treni. Fermi anche i traghetti per l’isola. In realtà un modo per lasciare Hainan c’è, ma è piuttosto macchinoso e richiede tempo: i turisti che vogliono partire devono infatti risultare negativi al Coronavirus in cinque test effettuati in sette giorni, hanno chiarito le autorità. Allo scopo di mitigare le proteste, gli hotel offriranno uno sconto del 50 per cento durante il periodo di quarantena, secondo quanto riferito dai media locali.