Covid, 12mila morti evitati grazie ai vaccini. Fermata la variante Delta

Secondo uno studio che sarà pubblicato nei prossimi giorni, l’Italia ha evitato 12mila e 100 morti grazie ai vaccini. La ricerca è stata condotta dall’Istituto superiore di sanità, dal ministero della Salute e dall’Istituto Bruno Kessler. A firmare il documento ci sarebbero anche Silvio Brusaferro, Giovanni Rezza e Stefano Merler. Il programma di vaccinazione, inoltre, avrebbe reso possibile la ripresa di circa la metà dei contatti sociali registrati nell’epoca pre-pandemica. Dallo studio emerge che «Senza la vaccinazione, si sarebbe potuto riprendere solo un terzo circa di questi contatti, contando lo stesso numero di casi rilevati. E sarebbe stato di 12.100 il conteggio dei morti in più tra il 27 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021».

La ricerca: variante Delta fermata dai vaccini

Numeri impressionanti, che per fortuna sono stati evitati. A questi si aggiunge un’altra notizia. Istituto superiore di sanità e Istituto Bruno Kessler evidenziano come la vaccinazione nei mesi di luglio e agosto 2021 sia stata determinate per fermare la diffusione della variante Delta. Alla base dello studio ci sarebbe un modello matematico che confronta e incrocia due parametri: l’attività sociale e i dati di sorveglianza. «Abbiamo confrontato il livello stimato di contatti sociali, il numero di morti e il potenziale di trasmissione», spiegano i ricercatori, «con quelli di uno scenario in cui si ottiene la stessa traiettoria epidemica in assenza di vaccinazione. E’ stato valutato quindi l’impatto potenziale di diversi scenari di copertura vaccinale e diversi livelli di attività sociale sui dati di replicazione di Sars-Cov-2».

I ricercatori: «Aumentare copertura vaccinale per ulteriori aperture»

Dalla ricerca, infine, emerge anche che le possibilità di superare la pandemia grazie all’immunità di gregge sono state completamente annullate proprio dalla variante Delta. La sua diffusione globale, soprattutto per l’alta trasmissibilità, avrebbe soppresso questa possibilità. Ma dalla ricerca filtra anche altro. La stima è che «un completo ritorno alla vita pre pandemia potrebbe essere raggiunto in modo sicuro solo se più del 90 per cento della popolazione, inclusi i bambini di età superiore a 5 anni, venisse vaccinato con i preparati a mRna». I ricercatori spiegano che «un aumento della copertura vaccinale in tutte le fasce di età o la disponibilità di un vaccino pediatrico potranno permettere ulteriori riaperture senza compromettere la tenuta epidemiologica».