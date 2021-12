Covid, 100 treni al giorno cancellati in Lombardia a causa delle quarantene

Mentre in tutto il mondo continuano a essere cancellati migliaia di voli continentali e intercontinentali, l’Italia fa anche i conti con il rallentamento del trasporto pubblico locale. La Lombardia e Milano sono diventati nuovamente l’epicentro dell’epidemia italiana e tra gli effetti collaterali della rapida diffusione del Covid c’è anche la cancellazione di numerose corse del trasporto ferroviario. Su 78.313 positivi al virus riscontrati ieri in tutta Italia, quasi 30mila riguardano la regione lombarda, che ora deve capire come sopperire all’assenza dei tanti operatori dei trasporti locali.

Trenord: tra isolamenti e quarantene cancellati cento treni

Ci sono i positivi al Covid, chi entra in contatto con qualcuno di loro e deve isolarsi, ma anche chi ancora è sprovvisto di green pass e chi è assente per malattia. Macchinisti e capitreno continuano a diminuire e Trenord deve continuamente rivedere il proprio programma di corse quotidiano. L’azienda in questa fase ha previsto solo 1.800 corse in tutta la Lombardia, ben 350 in meno rispetto ai periodi in cui si lavora a regime. Un taglio studiato per far fronte alle assenze, ma su cui si è dovuto nuovamente mettere mano in questi ultimi giorni, con un centinaio di corse cancellate: 88 soltanto ieri, martedì 28 dicembre. Un grosso disagio per gli utenti che rischiano quotidianamente di non veder passare il proprio treno o di arrivare in ritardo a causa della diminuzione della frequenza delle corse.

Milano, il dubbio di Atm dal 10 gennaio

Grazie alle feste e agli orari speciali dedicato al periodo natalizio, Atm, l’azienda trasporti di Milano, sta reggendo il colpo dovuto alle tante assenze dei propri dipendenti. Il rientro dalle ferie di molti di loro sopperisce alle assenze per malattia o per quarantene e isolamenti, ma dal 10 gennaio gli orari torneranno normali e si rischia il caos. L’azienda sta cercando di capire come assicurare il servizio completo, senza togliere alcuna corsa, ai propri utenti ma non sarà semplice se i numeri resteranno questi.