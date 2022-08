Courmayeur senz’acqua dopo la frana: proteste, turisti in fuga e ristoranti chiusi

Il Comune di Courmayeur ha fatto sapere che presto l’acqua tornerà su tutto il territorio. I lavori di riparazione dell’acquedotto danneggiato durante la frana in Val Ferret sono infatti terminati. Nel frattempo, però, è montata la polemica tra i turisti che affollavano la località.

L’acqua tornerà a breve a Courmayeur: l’annuncio del Comune

“I lavori di riparazione dell’acquedotto comunale, interessato nella sera del 5 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati”, ha comunicato il Comune di Courmayeur. Nella rinomata località, la mancanza di acqua in questi giorni ha creato pesanti disagi a residenti, albergatori, ristoratori e anche proteste tra i turisti che lì stanno trascorrendo le vacanze estive. “Le vasche dell’acquedotto stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint Didier”. Tuttavia l’acqua necessita “ancora di essere bollita, poiché potranno esserci delle impurità”.

La frana del 5 agosto

Il 5 agosto una frana aveva travolto la strada che porta alla Val Ferret, per via della forte pioggia che si era abbattuta sul territorio. La strada era stata completamente ostruita ed era stato necessario attivare l’elisoccorso per recuperare quattro persone rimaste intrappolate tra due lingue della frana. Ma anche per tutta la giornata di sabato, i soccorritori hanno evacuato i turisti rimasti bloccati, che sono stati ospitati in alberghi, ma anche in rifugi di fortuna, presso bar, e case di residenti.

“La colata detritica è importante“, ha spiegato Valerio Segor, tecnico regionale. “È di decine di migliaia di metri cubi di materiale. I massi hanno danneggiato anche il ponte, spostandone l’impalcato”. Da allora La Palud, Entrèves, Villair e alcune parti di Courmayeur sono rimaste senz’acqua.

I disagi causati dall’assenza di acqua

L’assenza di acqua ha causato numerosi disagi nelle zone interessate. Non solo per i residenti e i turisti, ma anche per albergatori e ristoratori. Nonostante il comune di Courmayeur avesse avviato tempestivamente i lavori di ripristino, molti bar e ristoranti hanno dovuto chiudere battenti. Mentre alcune strutture alberghiere, rimaste aperte durante la mancanza d’acqua, hanno comunque registrato disdette e partenze anticipate.