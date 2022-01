Silenzio, natura e tradizione. Sono queste le tre parole che riassumono al meglio la storia di Sancto Lucio de Coumboscuro, piccolo villaggio in provincia di Cuneo, al confine tra Italia e Francia. Un luogo da cartolina, divenuto, negli ultimi anni, meta particolarmente frequentata dai turisti che, da Torino o dal sud della Provenza, vogliono godersi la vista sulle Alpi, la gastronomia e una realtà che sembra ferma nel tempo, dove i residenti vivono le loro giornate senza fretta e conservano, nelle conversazioni quotidiane, l’uso dell’antico provenzale.

Uno scorcio di Provenza e tranquillità

Tra le montagne e i campi di lavanda, infatti, l’italiano non ha mai surclassato la lingua d’Oc, parlata nella regione francese dell’Occitania. Merito degli oltre 30 residenti che, a oggi, popolano la zona e, giorno dopo giorno, riconfermano l’attaccamento al luogo, nonostante le mille difficoltà, dai lupi che attaccano le pecore – la popolazione vive principalmente di pastorizia – ai black out che, in inverno, possono privare le abitazioni di elettricità anche per settimane, fino alla quasi assente connessione a Internet. Un’atmosfera di piacevole isolamento dal mondo che i locali si impegnano a salvaguardare dall’assalto della tecnologia. «A casa non ho una televisione. Non l’ho mai avuta e, forse proprio per questo, non ne ho mai sentito la mancanza. Quando l’elettricità viene a mancare, non ci facciamo prendere dal panico perché abbiamo in soffitta le lampade a olio dei nostri nonni», ha spiegato a Cnn Travel Agnes Garrone, proprietaria di Meiro di Choco, un’antica fattoria trasformata nell’unico B&B del posto.

Garrone, 25 anni, a differenza dei suoi coetanei, emigrati per costruirsi un futuro diverso, è rimasta qui e sembra non desiderare altro: «Mi sveglio all’alba per badare alle pecore, sono abituata e non mi pesa affatto», ha sottolineato. «Non festeggio Natale e neppure Capodanno perché, anche durante le festività, gli animali hanno bisogno di mangiare, ricevere attenzioni e cure. È uno stile di vita fatto di rinunce e sacrifici, ma la soddisfazione che provi quando assisti alla nascita di un agnello è impagabile».

Tra crisi e riprese

A rendere Coumboscuro unico nel suo genere è anche l’architettura: il villaggio è suddiviso in 21 minuscoli borghi sparsi per la Valle Grana. Le abitazioni sono in pietra e in legno e i vari ‘quartieri’ sono collegati da suggestivi percorsi da attraversare a piedi, in bicicletta o a cavallo. Il centro storico è un nucleo di otto villette raggruppate intorno a un’antica cappella, fondata nel 1018 da un gruppo di monaci francesi che avevano recuperato quelle terre per uso agricolo. La sua è una storia fatta di fioriture e inevitabili declini: dopo un lungo periodo di benessere, nel 1400 il borgo iniziò a spopolarsi. Diverse famiglie, infatti, si trasferivano in Provenza per tutto l’anno e rientravano soltanto in estate. Un fenomeno che ha contribuito in maniera decisa a una crisi interrottasi soltanto nel 1950, anno in cui Sergio Arneodo è stato nominato insegnante della scuola e, approfittando del suo ruolo e dei suoi studi, ha avviato una sorta di rinascita culturale della zona, regalando nuovo appeal al provenzale e alle sue tradizioni.

«Dopo la rinascita culturale, le falegnamerie hanno ripreso a vendere pezzi d’artigianato e le fattorie sono rifiorite, coltivando patate, castagne e producendo sidro di mele e bevande alle erbe», ha aggiunto Davide Arneodo, gestore del museo etnografico e del centro di studi provenzali, «e intellettuali e artisti hanno iniziato ad accorgersi di noi, viaggiando fin qui per parlare della nostra cultura e della nostra lingua, attirando così il pubblico». Una misura che, insieme alle campagne di sensibilizzazione dei cittadini e all’attività dell’istituto scolastico (che continua a funzionare), ha portato lo stato italiano a riconoscere ufficialmente l’esistenza dell’idioma dei trovatori e a tutelarlo con una legge nazionale.

Perché si parla soltanto provenzale

La missione di tenere in vita l’eredità degli antenati non ha mai perso smalto. Accanto alla salvaguardia dell’economia tradizionale, Coumboscuro ha sempre lottato per la tutela del patrimonio culturale e linguistico. Un’operazione che spiega chiaramente perché, qui, l’italiano non sia mai diventato lingua madre, da quando, nel secolo scorso, la gente delle valli si spostava in territorio francese per trovare lavoro e, al ritorno, portava con sé soldi per sopravvivere e quel dialetto usato con chi aveva offerto loro ospitalità e occupazione. L’egemonia del provenzale, considerato spesso un curioso ibrido tra le due parlate, è stata dettata, secondo gli studiosi, anche dai corsi e ricorsi storici che hanno visto più volte il villaggio alternarsi tra la dominazione nostrana e quella d’oltralpe.

Le tradizioni che mantengono in vita il villaggio

«Abbiamo bisogno di visitatori che vengano qui col desiderio di esplorare il nostro mondo», ha ribadito Garrone, «non vogliamo essere dimenticati e questo è l’unico modo per rimanere in vita. Abbiamo così tanto da condividere con gli altri». Le feste non mancano: tra mostre d’arte, concerti, balli, gare in dialetto e laboratori di scrittura, la Provenza è più viva che mai. Tra le tradizioni tramandate di generazione in generazione, quella più suggestiva è, senza dubbio, il Roumiage, un pellegrinaggio che, nel mese di luglio, porta migliaia di partecipanti a indossare costumi d’epoca e a spostarsi dalla Provenza a Coumboscuro. Una passeggiata che, seguendo la strada percorsa secoli e secoli fa da commercianti e viandanti, si conclude con un maestoso festival.

Sancto Lucio de Coumboscuro (Piemonte occitano). 1978.

Photographed by me. pic.twitter.com/C1WQwdhuVG — SerFiss (@SerFiss) July 26, 2015

Occhio alla gastronomia

Oltre a essere una delle poche valli dove si è conservata la parlata, Coumboscuro rimane l’avamposto per eccellenza della cucina made in Provenza. I buongustai troveranno un repertorio variegato di specialità: dal Mato, un piatto a base di riso, spezie e porri all’Aioli, salsa a base di aglio, passando per i Dandeirols, maccheroni fatti in casa e serviti con panna montata e noci, il Castelmagno DOP e le Pere Madernassa, preparate in vari modi e accompagnate da liquori come il Ramassin, il Genepi e l’Arquebuse.