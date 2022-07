Tacchi, body e stivali speciali, i trucchi dei costumisti di Hollywood

I truccatori e gli stylist di Hollywood sono in grado di operare delle vere e proprie magie per trasformare sullo schermo le star. Vi siete mai accorti che alcuni attori appaiono più alti o più bassi sul grande schermo rispetto alla realtà o viceversa? Non è sempre opera della computer grafica, ma di attenti lavori di taglio e cucito. L’Hollywood Reporter ha intervistato alcuni maestri del settore che hanno curato l’aspetto dei personaggi di Umbrella Academy, Pam & Tommy e Only Murders in the Building.

I segreti dei protagonisti di Pam & Tommy e il caso di The Northman

Kameron Lennox ha curato i costumi di Pam & Tommy. La serie Hulu, disponibile in Italia su Disney+ nella sezione Star, racconta la storia d’amore di Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, e Pamela Anderson. Nei loro panni Sebastian Stan e Lily James. Il primo è alto 182 centimetri, mentre la seconda appena 173, tanto che l’attrice ha dovuto indossare tacchi da 10 centimetri in numerose scene. In alcuni ciak però le è stato chiesto di recitare scalza, apparendo così più minuta. «In determinati momenti era fondamentale che Pam si sentisse piccola e vulnerabile di fronte al compagno», ha detto Lennox.

Operazioni di rimpicciolimento invece per The Northman, film che vede Alexander Skarsgard nei panni di un vichingo in cerca di vendetta. La statura imponente del protagonista rispetto al resto del cast (Skarsgard è alto quasi due metri) ha fatto sì che, per una scena, si dovesse agire per renderlo più piccolo. Linda Miur ha raccontato all’Hollywood Reporter il lavoro fatto con Giampaolo Grassi per il combattimento fra il protagonista e il gigante di Thorvaldr, nei cui panni recita Ian Whyte. Quest’ultimo, già alto due metri e 15, ha indossato un copricapo di grandi dimensioni, acquistando così una statura ancor più imponente.

Il lavoro dei costumisti nella serie Only Murders in the Building e nel film The Harder they Fall

Dando uno sguardo ai red carpet, si nota come Selena Gomez sia leggermente più bassa di Martin Short (167 contro 173 centimetri), con cui ha lavorato in Only Murders in the Building. I due vestono i panni di Marty e Oliver, due abitanti di un palazzo in cui si verifica un omicidio. Assieme a Charles (Steve Martin) si improvvisano investigatori privati per il risolvere il mistero. Nella serie però, Marty è più alta di Oliver. «È lei il personaggio che domina la scena in diverse occasioni», ha detto Dana Covarrubias, la costumista della serie. Per questo ha inserito nell’abito di Gomez stivali con suole alte e massicce, così da farla apparire sempre leggermente più alta.

E che dire di Regina King in The Harder they Fall, ultimo film western di Netflix? L’attrice divide lo schermo con Idris Elba, Jonathan Major e Lakeith Stanfield, molto più alti di lei. Per questo, la si vede indossare in quasi ogni ciak un voluminoso cappello a cilindro appositamente realizzato per conferirle qualche centimetro in più. Solo così è stato possibile associare la figura minuta di King a un personaggio esuberante e violento come quello di Trudy Smith. Ultima, ma non meno importante, la testimonianza dal set di Umbrella Academy. Tom Hopper, già alto di suo, ha guadagnato fisicità grazie a un body protesico che ha riprodotto una forma del corpo voluminosa e stivali con tacchi interni e nascosti. «Un piccolo trucco per alzarlo e farlo svettare su tutti gli altri protagonisti», ha scherzato il costumista Christopher Hardgadon.