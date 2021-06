Costumi interi: i modelli più glamour dell’estate 2021

Elegante e senza tempo. Sarà per questo che il costume intero è ancora un must dell’estate. Perfetto in spiaggia o in piscina, se scelto nel giusto modello, può essere indossato dal mattino fino alla sera, magari per un aperitivo al tramonto, abbinato a un paio di shorts o una lunga gonna fluida, senza dimenticare gli accessori giusti: orecchini o una collana importante e una pochette da portare a mano. Le proposte soddisfano un po’ tutti i gusti per forme, fantasie e dettagli. Riuscendo a camuffare i difetti e a enfatizzare i punti forti di ogni corpo. Dal più classico modello accollato, con bretellina sottile e fantasia rigata radicalchic a quello etnico e dallo scollo profondo, che avvolge deliziosamente i décolleté più generosi. Da quello più fashion a triangolo dall’effetto shiny, luminoso e cangiante, che riflette i giochi di luce dei raggi solari ed esalta l’abbronzatura, perfetto per le più giovani a quello super colorato e lcon logo ben in vista di Versace, che strizza l’occhio agli Eighties.

Per chi vuole invece un capo che sia perfetto per fare lunghe nuotate al mare o in piscina ecco l’intero di Arena, dalle caratteristiche performanti ma che non rinuncia allo stile. Infine per chi ha forme morbide il must have dell’estate è l’intero fantasia foliage di Triumph, con un taglio studiato per contenere bene le curve senza però rinunciare ad essere glamour anche in spiaggia.