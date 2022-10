Quanto è costato alla Russia il bombardamento di Kyiv del 10 ottobre

L’attacco missilistico russo sferrato lunedì 10 ottobre su Kyiv, Leopoli, Zhaporizhya e altre città ucraine sarebbe costato a Mosca tra i 400 e i 700 milioni di dollari. La stima è stata elaborata da Forbes Ucraina. Secondo fonti ufficiali lunedì sono stati lanciati 84 missili da crociera – metà dei quali come riferito dall’Ucraina bloccati dai sistemi di difesa aerea – e sono stati coinvolti almeno 24 droni da combattimento.

Quali missili sono stati utilizzati dall’esercito russo

È difficile quantificare con esattezza il costo dei missili poiché è sconosciuto il numero delle tipologie di testata utilizzate nell’attacco. Secondo quanto riportato, Mosca ha lanciato missili Kh-101 (13 milioni di dollari l’uno), Kalibr (6,5 milioni), Iskander (3 milioni), Onyx (1,25 milioni), Kh-22 (1 milione), Tochka-U (300 mila dollari l’uno). I droni invece sono costati diversi milioni di dollari. Sempre secondo Forbes, nei primi due mesi di guerra le truppe russe hanno lanciato più di 1300 missili in Ucraina per un costo di 7,5 miliardi di dollari.

La rappresaglia di Putin per l’attacco al ponte di Crimea

I bombardamenti che hanno causato almeno 11 morti e 64 feriti fra i civili sono stati confermati dal presidente russo Vladimir Putin, il quale ha precisato che sono stati colpiti obiettivi militari, infrastrutture energetiche e vie di comunicazione e ha avvertito che vi saranno «risposte severe» da parte della Russia in caso di «altri tentativi di organizzare attentati sul territorio russo». Il riferimento è all’attacco al ponte di Kerch in Crimea presumibilmente con un camion bomba.

Per il New York Times a organizzare l’attacco sono stati i servizi di intelligence ucraini

Come riportato dal New York Times, a organizzare l’esplosione sul ponte simbolo del potere putiniano sarebbero stati i servizi di intelligence ucraini. Versione confermata anche da non meglio identificate fonti del governo di Kyiv al Washington Post. Dal canto suo Putin ha istituito una commissione governativa d’inchiesta per fare luce sull’incidente.