Costiera Amalfitana, turista morta travolta da un’onda al fiordo di Furore

Il maltempo sulla Costiera Amalfitana non ha lasciato scampo a due persone nella mattinata di oggi, 23 novembre. La prima era una turista morta, trascinata da un’ondata che l’ha colta di sorpresa mentre si trovava al fiordo di Furore. A quanto si apprende, il marito – che era con lei – si sarebbe aggrappato dalla cima passatagli da un residente e si sarebbe così salvato. L’altra vittima è invece un pescatore, che è rimasto folgorato da un fulmine mentre si trovava a Marina di Seiano.

Costiera Amalfitana, turista muore al fiordo di Furore: un pescatore morto nelle vicinanze

La signora stava facendo delle foto allo splendido scenario che si vede dal fiordo. Si tratta di un panorama unico, spesso oggetto di meta turistica. Il marito era con lei quando la mareggiata li ha trascinati via. Lui è caduto in mare e si è aggrappato a una cima fornitagli da un residente per uscirne. La moglie, invece, è stata trovata dalla Guardia Costiera, ormai senza vita. Il marito, in stato confusionale, è stato trasportato al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Ravello.

I due erano di nazionalità argentina e alloggiavano in un hotel a Positano. L’altra vittima del maltempo si chiamava Ugo Manganaro. Aveva 34 anni.

L’ondata di maltempo travolge la costiera Amalfitana

L’uomo si trovava alle 21:30 a Marina di Seiano, caratteristico borgo di Vico Equense, un’altra nota località turistica della Costiera sorrentina. L’uomo lavorava saltuariamente come pescatore o per aggiustare le reti. Secondo i carabinieri che hanno visionato le indagini delle telecamere di videosorveglianza, il 34enne stava passando vicino a una cabina, quando il fulmine lo avrebbe colpito in pieno, non lasciandogli scampo.

Nelle immagini si vedrebbero anche le persone prestargli i primi soccorsi e allertare il personale del 118. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.