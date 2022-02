Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Conservation Biology e condotto da un gruppo di ricercatori della University of Queensland, nel mondo soltanto il 15.5 per cento delle aree costiere può essere considerato ntatto. Un risultato preoccupante che certifica ulteriormente l’urgenza di misure e provvedimenti che preservino le zone immuni all’erosione e provino a salvaguardare i siti degradati.

Quali sono le zone incontaminate e quali quelle a rischio

Utilizzando dati e immagini satellitari, gli studiosi hanno esaminato con attenzione come le attività umane abbiano intaccato le coste sul Pianeta. E hanno scoperto che fino al 2013 (l’ultimo anno oggetto di analisi) i siti rimasti incontaminati rappresentavano una percentuale risicata ed erano prevalentemente in Canada, Russia, Groenlandia, Cile, Australia e Stati Uniti. Il motivo per cui questi ecosistemi sono riusciti a rimanere immuni è semplice da individuare: negli anni, infatti, non si sono trovati a fare i conti con elevati livelli di stress e pressione causati da pratiche come la pesca, l’agricoltura, lo sviluppo urbano e l’estrazione mineraria. Al contrario, invece, pochissimi luoghi immacolati e parecchi ambienti a rischio di degrado sono stati individuati nelle isole, in buona parte dell’Europa e in paesi come Vietnam, India e Singapore. Così come in regioni che, caratterizzate da savana, distese di fanerogame marine e barriere coralline, sono naturalmente soggette allo sfruttamento indiscriminato da parte dell’uomo.

L’elevata concentrazione demografica ha danneggiato le coste

Secondo Brooke Williams, autrice del lavoro e biologa della conservazione, l’alta concentrazione demografica registrata lungo le coste ha contribuito a danneggiare tanto la terraferma quanto il mare. «Il nostro progetto ha un unico, grande obiettivo: reclamare a gran voce un piano di ripristino dell’area costiera», ha spiegato al Guardian, «Una proporzione così bassa come quella che abbiamo ricavato è un numero allarmante. Non è affatto una notizia da prendere sottogamba». E, nonostante il materiale preso in considerazione sia aggiornato a 9 anni fa, oggi la situazione non è certo migliorata.

Erosione costiera, i siti inalterati si trovano in luoghi remoti

Tra gli elementi più interessanti emersi dall’esame, effettuato adoperando i parametri dell’impronta umana (adottata, in genere, per mappare gli ecosistemi terrestri) e l’indice di pressione umana cumulativa (che, invece, tiene d’occhio l’impatto dell’uomo su quelli marini), spicca il valore attribuito alla posizione geografica. Buona parte dei siti inalterati, infatti, risulta collocata in punti remoti, dunque più complicati da raggiungere. Un dettaglio che, tuttavia, non li rende automaticamente immuni all’erosione. Come accaduto nella Grande Baia Australiana che, rimasta relativamente integra, di recente sta combattendo con una serie di tentativi di urbanizzazione molesta. «Sfortunatamente, una posizione isolata non assicura la salvaguardia», ha sottolineato James Watson, uno dei co-autori dello studio, «Presto o tardi, infatti, è inevitabile che la pesca o l’attività mineraria arrivino anche lì e sconvolgano gli equilibri naturali». È il caso di Madagascar, Namibia e Australia del Nord che, contrariamente alle aspettative degli esperti, non sono riuscite a salvarsi dagli effetti dell’attività ittica. «È scioccante constatare come la pesca riesca ad arrivare dappertutto. È impossibile rintracciare un luogo che non arrivi a monopolizzare», ha aggiunto Watson, «Ecco perché, anche ai confini del mondo, è inevitabile ritrovare tracce di erosione».

Come agire per arginare ulteriori danni alle coste

Tutelare le coste non sarà un’impresa semplice. E, per questo motivo, è necessario attivarsi tempestivamente con una serie di strategie immediate, tra cui una legislazione puntuale e la definizione di un piano di ricostruzione delle zone deteriorate: «Potenziare la protezione delle aree integre e intervenire in maniera più pesante su quelle messe peggio. Non soltanto in relazione all’ambiente ma anche alle specie animali e vegetali e a risorse naturali come il carbone».