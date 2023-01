Costantino II morto a 82 anni: fu l’ultimo re di Grecia

Costantino II è morto. L’ultimo re di Grecia è deceduto ieri, 10 gennaio, ad Atene, presso la clinica Hygeia Hospital dove era stato portato alcuni giorni fa. Il sovrano sarebbe deceduto in seguito a un ictus. Verso la fine del 2022, il re aveva ricevuto la visita delle due sorelle, la sovrana di Spagna Sofia e Irene di Grecia.

Costantino II, morto l’ultimo re di Grecia

Costantino II è nato a Psichiko il 2 giugno 1940. Prima di diventare re nel 1964, Costantino vinse nella disciplina della vela alle Olimpiadi di Roma del 1960. Dopo l’incoronazione, il suo regno si interruppe nel 1973. I cittadini ellenici avevano votato in un referendum contro la monarchia. L’elezione fu ripetuta l’anno successivo, dove venne confermato questo risultato. La famiglia reale greca fu esiliata nel Regno Unito, dove visse fino al 2010. il passaggio alla repubblica segnò per il Paese la fine della dittatura dei Colonnelli, al potere dal 1967 al 1974.

La moglie di Costantino II è stata Anne-Marie di Danimarca, sorella minore della regina Margherita II. I due hanno avuto cinque figli: Alessia, Paolo, Nicola, Teodora e Filippo. Di questi, Teodora ha anche recitato in Beautiful.

I collegamenti con le altre famiglie Reali

Oltre alle sorelle, il re di Grecia era cugino di Filippo di Edimburgo. Fu anche uno dei padrini di battesimo del principe William. A sua volta, lo stesso William fu il padrino di battesimo di Costantino Alessio, nipote del re. Costantino era anche cugino di secondo grado dell’attuale re del Regno Unito Carlo III.

La famiglia reale greca discende da quella danese. Per questo, tutti i membri di questa famiglia hanno due titoli: quello di principe di Grecia e quello di principe di Danimarca. Per i funerali del sovrano ci si aspetta anche l’arrivo di diverse teste coronate proprio per via di questi legami familiari.