Costa Toscana, turista tedesco si lancia dalla nave e muore: aveva 18 anni

Un turista tedesco di 18 anni si è gettato ieri da uno dei parapetti della Costa Toscana, salpata da pochi minuti dal porto di Civitavecchia. Sembra si tratti di un gesto volontario.

Turista si getta dalla Costa Toscana

La nave si stava dirigendo verso il porto di Genova e il ragazzo aveva intrapreso il viaggio insieme alla madre e alla sorella. Ad un certo punto è salito su uno dei ponti della nave, si è spogliato, ha lasciato cellulare e documenti e si è gettato in mare, sotto gli occhi di numerosi passeggeri che hanno assistito sconvolti alla scena.

In pochi istanti il personale di bordo ha calato le scialuppe di salvataggio e in breve, grazie ai documenti che il ragazzo aveva lasciato, sono stati rintracciati i familiari del ragazzo a bordo della nave.

Vista la dinamica dell’accaduto, sembrano essere pochi i dubbi sulla natura del gesto del 18enne. Sembra che il ragazzo soffrisse già da tempo di depressione e che in passato avesse tentato diverse volte di suicidarsi, senza riuscirci.

Shock per tutti coloro che hanno assistito al gesto. In quel momento, infatti, il ponte era pieno di persone che si stavano godendo il viaggio verso il capoluogo ligure.

La Costa Toscana, gemella della Costa Smeralda, era entrata in servizio a marzo del 2022 e a febbraio dello stesso anno era diventata famosa per essere stata utilizzata come palco secondario nell’ambito del Festival di Sanremo in un evento con Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

I soccorsi

Dopo il tragico gesto ci sono volute diverse ore di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo. Nonostante la tempestività, le onde alte due metri e il mare mosso hanno reso le operazioni particolarmente complicate.

Il cadavere del ragazzo è stato recuperato dopo le 22 dalla motovedetta della Guardia Costiera che lo ha portato nel porto di Civitavecchia. Il corpo è poi stato trasferito all’obitorio del Verano. Da capire se il magistrato disporrà o meno l’autopsia, anche se ci sarebbero davvero pochi dubbi sulle cause che hanno portato alla morte del giovane.