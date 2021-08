Vacanze andate in Vacchi

Consiglio per l’ultimo scampolo di vacanze estive: prima di affittare una casa in una qualche località vip, informatevi bene su chi sono i vostri vicini. Altrimenti vi capita quello che è successo a Paolo Andreani, il 79enne industriale pesarese, presidente del gruppo Gisam (lavorazione alluminio, cucine componibili, pentole), già presidente di Confindustria Pesaro e Confindustria Marche. Nei giorni scorsi, il povero Andreani e la sua famiglia hanno raggiunto Porto Cervo per prendere possesso della villa in cui trascorrere le ferie ferragostane. E hanno scoperto con sgomento che il loro vicino di casa era niente meno che l’eccentrico Gianluca Vacchi, dedito a una vita notturna a dir poco movimentata, con feste affollate (alla faccia del distanziamento) e musica a tutto volume. In più, paparazzi e operatori come se piovesse.

E siccome dalla sua casa e dal suo prato declinante verso il mare della Costa Smeralda, Andreani vede la piscina e il prato antistante la casa di Vacchi, ecco che il meritato riposo dell’anziano imprenditore marchigiano è andato a fari benedire. Comprese delle poltrone galleggianti in bella vista prodotte dalla Trona di Pesaro, un’azienda di cui è titolare l’imprenditore e designer Christian Tamburinelli, in qualche modo concorrenti di quelle di Andreani. Che si è sentito doppiamente beffato. E ha fatto fagotto per tornare dalle sue parti.