Costa Concordia – Trappola in mare stasera su Nove: le cose da sapere sul documentario in onda alle 21.30

A dieci anni dalla tragedia, Nove propone Costa Concordia – Trappola in mare, in onda stasera, sabato 15 gennaio 2022, alle 21.30. Prodotto da ITN Productions e distribuito da Beyond Rights, il documentario di due ore ricostruisce le dinamiche del terribile naufragio della nave da crociera passato alla storia come uno dei più grandi disastri marittimi dai tempi del Titanic.

Costa Concordia – Trappola in mare: una ricostruzione dettagliata dell’incidente

Era la sera del 13 gennaio 2012 quando, alle 21.45, la nave Costa Concordia, partita da Civitavecchia e diretta a Savona per una crociera nel Mediterraneo, urtava il più piccolo degli scogli de Le Scole, a circa 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio. L’inizio di un incubo per i 4299 passeggeri che, tra equipaggio, staff e viaggiatori, si trovavano in quel momento a bordo. La situazione precipitò in pochi minuti: l’incidente, causato dalla decisione del comandante Francesco Schettino di fare il tradizionale inchino in prossimità della costa del Giglio, provocò uno squarcio di 70 metri nello scafo e la nave si capovolse, finendo per affondare. 32 persone persero la vita e migliaia furono quelle che riuscirono a salvarsi grazie al coraggioso intervento dei soccorritori, rimanendo fino all’alba sul luogo e passando in rassegna ogni angolo del relitto. Attraverso un ricco repertorio di testimonianze esclusive dei protagonisti (come quelle di diversi turisti stranieri e del comandante Gregorio De Falco che, prese le redini della situazione, si fece carico delle operazioni di evacuazione), filmati inediti, grafiche computerizzate e approfondimenti dei maggiori esperti in materia di navigazione, Costa Concordia – Trappola in mare punta a ripercorrere le tappe di una tragedia su cui si staglia ancora l’ombra di molteplici dubbi.

Costa Concordia – Trappola in mare: si riaccendono i riflettori su Francesco Schettino

Spazio, poi, alla figura del capitano Francesco Schettino. Mentre migliaia di passeggeri provavano disperatamente ad abbandonare la nave, Schettino non si trovava più a bordo. All’indomani del dramma, le voci sulla sua condotta discutibile iniziarono a circolare, segnando per sempre la sua vita e la sua reputazione professionale. E trascinandolo al centro delle polemiche per tutta la durata del processo. Un iter giudiziario complicato che si è concluso con la condanna per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave a 16 anni di carcere. Oltre che all’interdizione per un quinquennio da tutte le professioni marittime. Nonostante quest’epilogo, tuttavia, i misteri del naufragio sono stati davvero tutti svelati? Schettino è stato l’unico responsabile? Era una tragedia preannunciata? Cos’è andato davvero storto? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui il documentario prova a trovare risposta. Nel tentativo di restituire anche solo un briciolo di giustizia alle vittime e sciogliere i nodi di una vicenda ancora poco chiara.