Costa Concordia Cronaca di un disastro stasera su Rai 2: cosa sapere sul documentario in onda alle 21.20

A dieci anni dalla tragedia, la prima serata di Rai 2 propone Costa Concordia – Cronaca di un disastro, in onda stasera, giovedì 13 gennaio 2022, a partire dalle 21.20. Prodotto da Zeitsprung Produktion, Rai Documentai e Sky Studios, il documentario punta a ripercorrere, per la prima volta nel dettaglio, la terribile notte in cui la nave da crociera Costa Concordia si scaraventò contro gli scogli dell’isola del Giglio, stravolgendo la vita delle 4299 persone che, tra passeggeri ed equipaggio, erano partite qualche ora prima da Civitavecchia in direzione Savona. E scrivendo una delle pagine più dolorose della storia della navigazione turistica.

Costa Concordia – Cronaca di un disastro: le cose da sapere sul documentario in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Costa Concordia – Cronaca di un disastro: com’è strutturato il documentario

Utilizzando materiale d’archivio inedito, interviste e ricostruzioni filmate, lo speciale punta a rispondere a una serie di interrogativi e a mettere insieme i pezzi per provare a fare giustizia in nome delle 32 vittime del disastro. Cos’è successo esattamente il 13 gennaio 2012? Cos’ha causato l’incidente? Come si sono comportati i membri dello staff, i viaggiatori e i soccorritori? Spazio, poi, a un focus sulla controversa figura di Francesco Schettino, il comandane balzato alle cronache per aver dato istruzioni al suo equipaggio di fare il tradizionale inchino in prossimità della costa del Giglio e portando la nave all’inevitabile collisione. Attraverso un racconto a più voci, che abbraccia i punti di vista di chi ha vissuto sulla sua pelle quelle ore di terrore, e intrecciando simulazioni realizzate in CGI, registrazioni originali della Guardia Costiera, atti del processo, video amatoriali e testimonianze esclusive, Costa Concordia – Cronaca di un disastro accompagna il telespettatore in un viaggio che esplora il prima e il dopo di un dramma che poteva essere evitato.

📺 Stasera in prima serata su @RaiDue “Costa Concordia: Cronaca di un disastro”: a dieci anni dall’incidente, avvenuto il 13 gennaio 2012, per la prima volta un docudrama ricostruisce il naufragio della Costa Concordia 👇#raidocumentari #costaconcordia pic.twitter.com/cBySYO9gTD — Rai Documentari (@raidocumentari) January 13, 2022

Costa Concordia – Cronaca di un disastro: una collezione di testimonianze

Tra i dolorosi racconti dei passeggeri, particolare attenzione verrà dedicata a quello di Giuseppe Miccoli, che lottò disperatamente per trovare un posto in una delle scialuppe di salvataggio di cui, alla fine, fu costretto a prendere il comando perché l’equipaggio era incapace di condurla a terra. Ai tedeschi Matthias Hanke e Marcel Zuhn, invece, spetta il compito di raccontare il tentativo di salvare due connazionali, di cui si persero le tracce. Infine, tra i soccorritori spicca anche il ricordo di Gregorio De Falco che, con polso e lucidità, si fece carico di coordinare i soccorsi. Non meno importanti saranno, poi, le voci di Mario Pellegrini, vicesindaco del Giglio, che salì sulla nave capovolta ritrovando uno staff disorientato e un ponte vuoto, e mise in salvo vari turisti, abbandonando il relitto solo all’alba, Francesco Verusio, il procuratore che si è occupato del processo in cui Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione e Saverio Senese, avvocato difensore nel processo d’appello, che ha richiesto una revisione della sentenza alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per supposta violazione del diritto di difesa.