Cospito, manifestazione in stazione a Milano: fumogeni contro i fotografi

Non si placano le proteste in Italia a favore di Alfredo Cospito. Sono davvero in tanti oggi che si sono riuniti in stazione a Milano e hanno addirittura aggredito dei fotografi, lanciando dei fumogeni contro i loro obiettivi.

La manifestazione in stazione a Milano per Alfredo Cospito

Hanno partecipato alla manifestazione in stazione a Milano per Alfredo Cospito circa 200 partecipanti. L’evento è stato organizzato dagli anarchici ma sembrerebbe che tra i partecipanti ci siano anche giovani appartenenti a centri sociali e ai collettivi studenteschi. Intorno alle ore 19:10 i manifestanti si sono mossi in gruppo e sono stati lanciati alcuni fumogeni contro i fotografi e i cameramen che seguivano l’evento.

Sembrerebbe che un operatore tv sia stato colpito al capo da uno di questi fumogeni ma fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine nel frattempo hanno monitorato la situazione. Il corteo di protesta non era né previsto né autorizzato e ha colto di sorpresa le autorità. Inoltre, la manifestazione ha bloccato anche il traffico e il gruppo continua a muoversi in direzione di Loreto, lanciando slogan e ingiurie contro al ministro Nordio e ad altri esponenti politici.

Gli striscioni dei manifestanti

I manifestanti a favore di Alfredo Cospito a Milano hanno esposto anche diversi striscioni. In uno si legge: «Contro il 41 bis per un mondo senza galera. Libertà per tutti e tutte». Inoltre, ai partecipanti alla manifestazione era stato distribuito un volantino firmato «Assemblea milanese contro il carcere, 41 bis, ergastolo ostativo» in cui si elogia «la coraggiosissima lotta di Alfredo che mostra a tutti che il 41 bis è tortura e fa risuonare più forti le voci contro il carcere e la repressione».

I manifestanti, impazzando per le strade di Milano, hanno creato anche disagi al trasporto pubblico. Atm ha fatto sapere che le linee bus e tram 1, 5, 60 e 81 potrebbero essere deviate o fermate a causa della protesta.