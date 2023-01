Cospito trasferito al carcere di Opera di Milano per motivi medici

Alfredo Cospito sarà trasferito al carcere di Milano Opera. L’anarchico saluterà il Bancali di Sassari per scelta dei medici della Asl sarda, continuamente in contatto con il Dap. La dottoressa che ha in cura l’anarchico, Angelica Milia, ha riscontrato che dopo 103 giorni di sciopero della fame l’uomo deve essere trasferito nel capoluogo lombardo, per ragioni puramente mediche. Bisognerà monitorare la sua situazione, pur non allentando la linea del 41bis, a cui è sottoposto Cospito. Oggi se ne parlerà in Consiglio dei Ministri. Intanto la premier Giorgia Meloni non arretra e dichiara che «lo Stato non si fa intimidire».

Il governo non arretra, il Pd si muove

Sono ore decisive, intanto, per l’anarchico. Il governo già ieri ha imposto uno stop a ogni iniziativa a favore di Cospito, compresa l’ipotesi di toglierlo dal 41 bis. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, nelle score ore ha spiegato che «lo Stato non può arretrare, di fronte alla lunga scia serpentosa di sangue e attacchi che testimoniano di come quell’uomo riesca a dare segnali esterni con assalti e violenza nei confronti delle istituzioni». E lo dice pure l’altro sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari della Lega, che riferendosia Cospito sottolinea che «non si è pentito e lo Stato non può cedere ai ricatti». Meloni oggi ha dichiarato: «Credo che lo Stato non si debba far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari». Sul fronte opposto, invece, il Pd. Lo testimoniano soprattutto le parole della responsabile Giustizia Anna Rossomando: «No agli indietreggiamenti, ma è necessario evitare la morte di Cospito».

Il medico: «Rischia questioni irrisolvibili per gli organi»

Il quadro clinico di Alfredo Cospito si fa sempre più delicato. Adnkronos ha raccolto il parere della dottoressa Angelica Milia, il medico dell’anarchico. Lei spiega: «È partito da un indice di massa corporea da obeso e ora stiamo andando verso il sottopeso, rischiamo questioni irrisolvibili per gli organi. L’ho visto l’ultima volta giovedì, ma sono in stretto contatto col collega del carcere. Abbiamo avuto un ulteriore calo del potassio e abbiamo aumentato la terapia: ha perso un altro chilo e sta andando incontro al sottopeso rispetto all’indice di massa corporea. Quando si perde oltre il 50 per cento del peso corporeo iniziale, intervengono questioni irreversibili. Andando avanti col digiuno si intaccano i muscoli prima, poi gli organi interni e alla fine i muscoli respiratori e il cuore. Prima aveva un indice di massa corporea sopra i 30, ora siamo vicini ai 20. Arrivati a quelle condizioni l’organismo cerca energia anche nel poco grasso che trova nella guaina nervosa dei nervi».