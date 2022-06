Cosimo di Lauro, com’è morto? Storia, moglie ed età del personaggio che ispirò Genny di Gomorra

Nel carcere di Opera dal 2005, quando fu arrestato perché ritenuto il mandante di diversi omicidi, Cosimo Di Lauro è morto nella mattinata di lunedì 13 giugno 2022: vediamo chi era, qual era la sua età e come è deceduto.

Cosimo Di Lauro: com’è morto

È ancora giallo sulle cause del decesso, che i suoi avvocati difensori Saverio Senese e Salvatore Pettirossi hanno appreso tramite un comunicato stampa che recitava: “Detenuto al 41 bis Cosimo Di Lauro, nato a Napoli l’8 dicembre 1973. Con riferimento al detenuto indicato in oggetto, si comunica che in data odierna alle 7.10 ne è stato constatato il decesso. Cordiali saluti”.

La Procura di Milano ha disposto una consulenza medico legale e tossicologica per chiarire le circostanze della morte e le sue condizioni di salute nell’ultimo periodo. Il pm di turno Roberto Fontana ha anche aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto prudenziale per svolgere l’autopsia e gli accertamenti necessari. Secondo quanto si è appreso, sul corpo del boss e nella cella non sarebbero stati trovati segni evidenti o elementi che possano far ipotizzare un suicidio o una morte violenta.

I legali avevano però chiesto di sottoporlo ad una perizia psichiatrica perché sospettavano che soffrisse di turbe psichiche e allucinazioni (“assume dosi massicce di psicofarmaci somministrati da anni come ad un paziente psichiatrico”), ma non sarebbe mai stato visitato.

Cosimo Di Lauro: chi era

Conosciuto anche come “o chiatt” (ragazzo grasso in napoletano) o il “principe reggente”, Cosimo aveva 49 anni ed era ritenuto dagli inquirenti della DDA di Napoli il capo dell’omonimo clan camorristico di Secondigliano a partire dal 2004 (dopo l’arresto del padre Paolo). Considerato il responsabile della prima faida di Scampia, la “guerra” per il controllo delle piazze di spaccio tra i fedelissimi del clan Di Lauro e i cosiddetti “spagnoli” o scissionisti, era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di associazione mafiosa e omicidio.

L’uomo è anche noto per aver ispirato il personaggio di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra. Il suo arresto nel 2005 è infatti rimasto iconico: vestito con un giaccone di pelle e con i capelli lunghi, aveva affrontato i fotografi a viso scoperto a differenza del padre Paolo che si era coperto il viso con le braccia per evitare i flash.