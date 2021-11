Skeleton, podio storico per l’Italia: Valentina Margaglio terza in World Cup

L’Italia centra un altro record per la sua storia sportiva. Con il terzo posto conquistato a Igls, in Austria, Valentina Margaglio è la prima atleta italiana a salire sul podio in Coppa del Mondo di skeleton. «Valentina è nella storia», ha twittato il profilo ufficiale dell’Italia Team, che segue tutti gli atleti italiani impegnati nelle rispettive discipline. Un risultato storico per l’Italia, che non era mai salita così in alto in questa disciplina. Una tappa di World Cup dolcissima per i colori azzurri.

VALENTINA NELLA STORIA! 🤩 Sul catino di Igls terzo posto per Valentina Margaglio nella tappa di Coppa del Mondo di skeleton, è la prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in World Cup! ⚡️@Fisiofficial pic.twitter.com/XLFXDimCw6 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) November 26, 2021

Skeleton: Valentina Margaglio nella storia

Valentina Margaglio, quindi, scrive un nuovo capitolo della storia sportiva italiana e lo fa nello skeleton. Dopo una prima manche non impeccabile, chiusa all’ottavo posto, la 28enne piemontese si rifà con una prova straordinaria, centrando il miglior tempo nella seconda. Valentina Margaglio ha chiuso al terzo posto, dietro la russa Elena Nikitina, prima, e a un soffio dal secondo gradino del podio, occupato dall’olandese Kimberly Bos. Questione di centesimi: 45 quelli a separarla dalla prima piazza, 25, invece, la distanziano dalla seconda posizione. Solo qualche giorno fa in World Cup aveva chiuso al quinto posto la precedente tappa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꪜꪖꪶꫀꪀ𝓽𝓲ꪀꪖ ꪑꪖ𝘳ᧁꪖᧁꪶ𝓲ꪮ 🦁🦦 (@valentinamargaglio)

Cos’è lo skeleton

In tanti avranno già visto lo skeleton senza sapere che si chiama così. Si tratta di quella disciplina sportiva che vede gli atleti sdraiati a pancia in giù su una slitta dotata di pattini. Con questa e in questa posizione, scendono lungo una pista ghiacciate. La testa in avanti e veloci come un proiettile, gli atleti devono mantenere una postura perfetta sullo skeleton, la piccola slitta utilizzata, dotata solo di telaio, maniglie e pattini. Dopo una rincorsa di qualche decina di metri, gli atleti si tuffano praticamente sulla slitta prendendo velocità e scivolando lungo il percorso in maniera supersonica. Si raggiungono velocità anche intorno ai 130 km/h. Lo skeleton degli uomini non può superare i 43 kg, quello delle donne i 29. Lo skeleton è uno sport olimpico dal 2002, dai giochi olimpici invernali di Salt Lake City. In precedenza, però, aveva fatto un paio di apparizioni nel 1928 e nel 1948.