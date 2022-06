Cos’è l’inchiesta Moby per cui è indagato Beppe Grillo?

Beppe Grillo è indagato dalla procura di Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018 e nel 2019 con la Moby, società dell’armatore Vincenzo Onorato. Il caso è venuto alla luce a gennaio 2022. Gli accordi, secondo le ricostruzioni del pm Cristiana Roveda, costituirebbero il veicolo per una «mediazione illecita» nei confronti di «parlamentari in carica».

Beppe Grillo indagato nell’inchiesta Moby

L’apertura del fascicolo da parte della Procura lombarda nasce a sua volta da un’altra inchiesta legata a un personaggio politico. Si tratta di Matteo Renzi e il caso di finanziamento illecito alla fondazione Open. Proprio durante una perquisizione nella sede della Moby infatti sarebbero state scoperte le chat che hanno poi avviato l’indagine attuale.

Al centro dell’inchiesta c’è quindi la possibilità che il fondatore del M5S abbia favorito la compagnia navale tramite pressioni interne al proprio partito. Il tutto volto all’approvazione di vari pacchetti legislativi. Scrive la Procura «mediazione finalizzata a orientare l’azione pubblica dei pubblici ufficiali in senso favorevole agli interessi del gruppo Moby».

In particolare, si sta parlando dell’entrata in vigore dell’emendamento che ha limitato i benefici fiscali del registro internazionale alle sole navi che imbarcano equipaggio italiano, come quelle di Onorato. Ma anche del rinnovo della convenzione con Tirrenia per la continuità territoriale senza gare d’appalto, così come del contenzioso che Onorato aveva con Tirrenia e l’amministrazione straordinaria per 180 milioni di euro

Agli atti indagine chat con richieste per Moby

Ci sono una serie di chat inviate da Vincenzo Onorato a Beppe Grillo e da questo girate a esponenti politici dei Cinque Stelle con richieste per ’aiutare’ il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari. Ora gli inquirenti milanesi intendono accertare se tali contratti fossero fittizi. I compensi percepiti dalla società del comico potrebbero essere il pagamento per prestazioni effettive o il prezzo per la “mediazione” politica.

Il fascicolo vede al centro “trasferimenti di denaro” da parte del gruppo Onorato alla società di Grillo che gestisce il sito. Sarebbero il pagamento di contratti pubblicitari, tra il 2018 e il 2019, «volti ad acquisire visibilità pubblicitarie per il proprio brand sul blog» del comico-politico. Per «sensibilizzare le istituzioni sul tema dei marittimo» e per «raggiungere una community di riferimento di 1 mln di persone».